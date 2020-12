Chialavert conmociona a Paraguay con su candidatura presidencial

El polémico exportero de la selección paraguaya de fútbol José Luis Chilavert encendió las redes sociales en Paraguay este sábado al reiterar en Twitter su intención de aspirar a la presidencia de Paraguay para el periodo 2023-2028.



"Chila Presidente 2023. Orgulloso de ser paraguayo", señala el anuncio que el exportero de Vélez Sársfield argentino lanzó en la víspera de navidad y reiteró este sábado, generando un tsunami de expresiones a favor y en contra de sus aspiraciones políticas.



Este sábado, el paraguayo también replicó una publicación no oficial que marcaba en 50 por ciento la intención de voto a su posible candidatura en las Presidenciales 2023.



Campeón de la Copa Libertadores y del mundo con Vélez(1994 contra Milan de Italia en Tokio), y exjugador del Estrasburgo francés, del Zaragoza español y del Peñarol de Uruguay había manifestado en el pasado su intención de competir por la Presidencia de su país.



Sin embargo, con su anuncio navideño parece oficializar sus intenciones políticas. Las reacciones de sus fanáticos y detractores coparon las redes, transformando al futbolista en una de las primeras diez tendencias en Twitter en Paraguay este sábado.



"Paraguay está muy herido por cachafáces, ignorantes, ladrones, doble caras, y sinvergüenzas... Yo lo votaría al Chila. A ver qué hace, total, peor ya no podemos estar...", expresó un internauta (Javier Antonio Ortíz Méndez) en una publicación del diario ABC. "Socorro!", resumió otro, Numa Pompilio Airaldi de la Sobera, el sentimiento controvertido que despierta el ex atleta guaraní.



En varias ocasiones, Chilavert dijo que "la gente está cansada de los políticos tradicionales" y auguró tener "ventaja sobre ellos". Si bien se ha mostrado cercano al tradicional partido Colorado, el exarquero se declara "independiente".



AFP