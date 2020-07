‘Ramón Jesurún debería estar preso’: José Luis Chilavert

José Luis Chilavert tiene una pelea de vieja data con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que tendrá un juicio oral en febrero de 2021. El polémico exarquero paraguayo ha denunciado que la actual cúpula de la entidad mantiene los mismos problemas de sus antecesores.

Chilavert volvió a tocar el tema en una charla con el periodista Cristian Camacho, del canal de YouTube Más allá del deporte, en la que también participó EL TIEMPO. Además, fue muy duro y crítico con el actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, a raíz de la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio por el caso de la reventa de las entradas para los partidos de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018.



Este miércoles, el Ministerio del Deporte solicitó a la Comisión Disciplinaria de la FCF abrir una investigación a los directivos por lo sucedido. Chilavert celebró ese hecho. “Aplaudo a Colombia y a su manera de trabajar. Ha sido comprobado que Jesurún y compañía han revendido entradas, algo que está penado por Fifa. Tienen que ser expulsados del fútbol. Jesurún es uno de los cómplices de la mala administración de Domínguez al frente de la Conmebol”, dijo el paraguayo.



El exportero reiteró que no le interesa ocupar hoy ningún cargo en la Conmebol y que deben seguir las investigaciones. “Domínguez apoya a Jesurún porque hay lío en Colombia, como lo hay en Ecuador, en Perú, en Venezuela. Manda a sus lacayos, ponen a dedo a sus candidatos y asegura los votos, así los reeligen. Y los dirigentes hacen lo mismo, dónde más van a recibir lo que ganan sin trabajar. Me encanta lo que está pasando en Colombia: Jesurún debería estar preso, tiene que estar penado porque la reventa de las entradas es un delito”, aseguró.

Chilavert se mantuvo en sus fuertes críticas a la administración actual de la Conmebol. “Es una dirigencia nefasta. El presidente de la Conmebol, en blanco, gana 44.000 dólares por mes, y lo mismo cada presidente de cada asociación. Cada uno ocupa un cargo importante en una comisión de Fifa y ahí son 25 o 30 mil euros más. Y sin hacer nada. En mi país no hay ningún jugador que gane esa cantidad de dinero. Y estos personajes además han armado una cofradía”, señaló.



“Domínguez dice que él llegó a luchar contra la corrupción, y él ya estaba en la dirigencia desde que estaba (Nicolás) Leoz, desde que estaba (Eugenio) Figueredo, desde que estaba (Juan Ángel) Napout. Él quiere limpiarse, pero él está más sucio que un caño de escape. Hay que preguntarle a Jesurún qué pasó con el millón y medio de dólares que debió ingresar a la Federación cuando estaba el presidente anterior (Luis Bedoya). En Paraguay no ingresó a las cuentas. La justicia americana sigue investigando, estos personajes no pueden estar ahí, están matando el fútbol en Suramérica”, agregó.



El exjugador considera que el escándalo del Fifagate no ha cambiado las cosas en la Conmebol. “Creo que no han aprendido. Creo que lo han perfeccionado: se cambiaron los perros, pero el collar sigue siendo el mismo. Mis valores no tienen precio y la denuncia de Domínguez me abrió todas las puertas. Sería un cobarde si no ayudo a transparentar el mundo del fútbol. Soy un guerrero, lo logré todo y mi deber es dejar un legado, le he abierto los ojos y el cerebro a muchos presidentes”, aseguró.



A la pregunta de por qué los futbolistas no han tenido acceso a cargos directivos en el fútbol suramericano, Chilavert explicó: “Primero, los dirigentes no te permiten participar. Luego subestiman al jugador: algunos tenemos preparación, otros tienen alguna y otros no la tienen. Pregunto: ¿quién les tomó idoneidad a estos personajes que están al frente de la Conmebol? ¿Quién les dijo que estaban preparados? Las reglamentaciones han cambiado y los estatutos prohíben que una persona de afuera entre, a no ser que lleve años en la dirigencia. Es preocupante el silencio de los presidentes de los clubes de Suramérica. Al final, la Conmebol maneja el dinero de los clubes”.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

