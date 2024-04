José Antonio 'Tato' Noriega detalla cómo fue la agresión de Jordi Alba en Miami y la discusión con Messi

El pasado 3 de abril, luego del partido de ida entre Inter Miami y Rayados de Monterrey, disputado en el Chase Stadium, el director técnico del equipo mexicano denunció "graves agresiones" por parte de los jugadores rivales e, incluso, de Lionel Messi.

Al acabar el partido, el 'Tano' Ortiz, mencionó a los medios que Lionel Messi, que no sumó minutos en el encuentro, había bajado a los camerinos para reclamarle de manera grosera a su connacional. Por otra parte, Jordi Alba también habría cometido una fuerte agresión.

Sin embargo, el entrenador argentino no dio más declaraciones porque, según él, querían presentar una denuncia formal. En cambio, su asistente técnico, el también argentino Nico Ortíz, en un audio filtrado, mencionaba que Messi "tenia la cara del diablo" e incluso le había puesto un puño cerca de la cara.

Nico Sánchez y su altercado con Lionel Messi… pic.twitter.com/nrvuDcdQRd — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) April 5, 2024

Días después, el ex Racing salió a disculparse por la divulgación de esta información y pidió perdón a las personas implicadas. A pesar de esto, no desmintió el hecho que seguía siendo un enigma para los aficionados y la prensa.

Luego de que se filtraran los audios, Nico Sánchez, asistente de Fernando Ortiz en Monterrey, se disculpó por sus dichos sobre lo ocurrido tras el partido vs. Inter Miami.



𝗤𝘂𝗲́ 𝗵𝗮𝗯𝗶́𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗼:

"Messi y Martino, desubicadísimos los dos. El Tata me empezó a decir de… pic.twitter.com/J2R71k6KSm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 6, 2024

¿Cómo fueron los hechos?

Finalmente, el tema fue esclarecido por un directivo del equipo mexicano. En entrevista con ESPN, Jose Antonio Noriega, presidente del club, confirmó los rumores y detalló la agresión que habría recibido de Jordi Alba.

Según el 'Tato', el primero que llegó a la discusión fue Lionel Messi, quien se acercó a los vetuarios y lo increpó con "un diálogo en el que de su parte era muy intenso y acalorado" a la vista de delegados de la Concacaf mientras él estaba tranquilo.

Luego de los reclamos del campeón del mundo, sucedió el episodio con Jordi Alba quien, según el directivo, tuvo contacto físico y lo agredió, a lo que él no reaccionó. "sentí que alguien me tomaba por atrás del cuello y me apretaba, y cuando volteo, era Jordi Alba", mencionó Noriega.

Según el directivo, los hechos, vistos por delegados de la Concacaf, fueron denunciados formalmente y quedaron en actas. Sin embargo, al pasar todo el altercado, él les reclamó diciéndoles: "Oigan, no podemos aceptar este tipo de cosas, ¿cómo es posible que el contacto físico y de manera violenta, desafiante, porque ese apretón era para desafiarme, quede sin consecuencias?"

Finalmente, el equipo de las garzas fue sancionado con una multa e 15 mil dólares a raíz de estos incidentes. Esto no dejó contento al directivo que mencionó que la falta fue aún más severa. "No estamos de acuerdo con el monto, nos parece que ha sido algo mucho más delicado, inclusive, no se toca a futbolistas que incurrieron en actos poco éticos, antideportivos", sentenció.

