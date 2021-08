Jorman Campuzano vive un drama familiar: por esta razón no juega en Boca

Jorman Campuzano fue noticia en Argentina por su ausencia en el partido en el que Boca Juniors derrotó 1-0 a Patronato. El volante colombiano había sido convocado por Sebastián Battaglia para el duelo en La Bombonera, pero una emergencia familiar de última hora le impidió continuar en la concentración.

Este domingo, el medio argentino TyC Sports dio la la razón de la ausencia del mediocampista, al compartir los mensajes de Jorman Campuzano y su pareja, Melissa Hernández, en redes sociales, en los que se entiende que perdieron el embrazo de su primer hijo.



La historia de Instagram en la que Jorman Campuzano explica su drama familiar. Foto: Instagram: @jormancampuzano21

"Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Más unidos que nunca mi reina", escribió Campuzano en Instagram, dando a entender el drama familiar por el que atraviesa.



Tal y como explicó TyC Sports, el cuadro xeneize le habría dado unos días de más a Jorman Campuzano, por lo que se perderá el próximo duelo de Liga frente a Platense, sin tener una fecha exacta para su regreso a entrenamientos.



Cabe recordar que Campuzano había solicitado al club que estudiaran la posibilidad de transferirlo a un equipo de Colombia, con el argumento de que tenía problemas personales.



Millonarios fue uno de los equipos interesados en contar con sus servicios, pero finalmente Campuzano no llegó a Bogotá al no haber acuerdo ni en el valor del préstamo ni en cuál de los dos clubes le iba a pagar el sueldo.



Campuzano llegó a Boca Juniors en 2019, procedente de Atlético Nacional. El nacido en Tamalameque (Cesar) ha jugado 66 partidos en ese club en todas las competiciones, con dos goles y dos asistencias. Ganó tres títulos con el club.



