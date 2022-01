Desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de si Barranquilla perdió el peso de ser la sede para los partidos de la eliminatoria a los Mundiales de fútbol, y ahora ha vuelto con el mal momento del combinado de Reinaldo Rueda.



Las quejas de que en el estadio Roberto Meléndez la gente no apoyó al grupo como antes, que el calor a veces juega en contra no solo de los rivales, sino de los mismos jugadores colombianos, ha desatado nuevamente la polémica.



Jorge Luis Pinto es uno de los técnicos colombianos más reconocidos y ha estado al frente del seleccionado.



Al ser interrogado sobre el tema, el estratega santandereano afirmó que la Selección debería de tener más alternativas.



“Yo siempre dije que Colombia tenía que tener dos sedes, una Bogotá y la otra Barranquilla; dicen que Fifa no aceptaba, pero yo veo cambios, como el de Chile, jugó en Santiago y luego en Calama”, dijo Pinto en Caracol Radio.



La estadística no miente y evidencia que Colombia ha dejado de ganar puntos claves en la capital del Atlántico con miras a la clasificación al Mundial.



“El momento hoy de los jugadores que vienen de Europa este mes es el pico de invierno, la temperatura es casi bajo cero. Eso afecta llegar a 32 grados centígrados, en esta época no podemos jugar ahí”, indicó Pinto.



DEPORTES