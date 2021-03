Pinto se sostiene y contraataca en su declaración: lo querían sacar

Jorge Luis Pinto es el tercer testigo que rindió su declaración a favor de Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román, en el juicio que se lleva a cabo en el I Circuito Judicial de San José (Costa Rica), debido a una querella por difamación interpuesta por Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges.

Con 22 minutos de retraso y desde la Embajada de Costa Rica en Bogotá, Pinto juró decir la verdad mediante una videoconferencia en la que su versión coincidió con la que dio el expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Li, el lunes.



(Lea también: ¡Egan Bernal sigue siendo parte de la élite del ciclismo!)



“La única comunicación que me hizo el presidente a mí es que si yo continuaba con la Selección los jugadores perdían tres partidos para que me sacaran”, afirmó el cafetero.



Indicó que a raíz de eso, no presentó su plan de trabajo y al consultársele quiénes fueron esos futbolistas, respondió: “Se mencionaron tres o cuatro. Era Keylor, Bryan, Celso, Me dijeron que Saborío estaba ahí pero no dijo una palabra y Bolaños que no llegó”.



Los futbolistas decidieron acudir a la vía legal después de que Gutiérrez asegurara, el 31 de octubre de 2018 en el programa 120 Minutos de Radio Monumental, que él había escuchado que los tres deportistas estaban dispuestos a perder partidos con tal de que Pinto no siguiera al mando de la Selección Nacional, después del Mundial de Brasil 2014.



Por su parte, Román se encuentra también querellado por sostener la afirmación de Gutiérrez en el programa Oro y Grana.



En aquella época, Gutiérrez era el director de Selecciones Nacionales; mientras que Román integraba el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).



(Además: Selección Colombia: listas las nuevas fechas de la eliminatoria)



El juicio empezó el viernes anterior, con los relatos de Keylor Navas y su esposa Andrea Salas; Bryan Ruiz y su esposa Carolina Jaikel y Rodolfo Villalobos; mientras que el lunes fue el turno de Celso Borges y su esposa Marta Peraza; Rafael Vargas y el expresidente de la Fedefútbol, Eduardo Li.

Jorge Luis Pinto (centro), en la mejor actuación de un DT colombiano en la Copa del Mundo: cuartos de final con Costa Rica en 2014. Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO

Aquí encontrará parte del relato de Jorge Luis Pinto:



A Pinto le preguntaron sobre su relación con Adrián Gutiérrez y con Juan Carlos Román, a quienes definió como dos personas con las que tenía comunicación constante. Luego fue interrogado sobre su trayectoria y su paso por la Selección Nacional.



Indicó que “la clave del éxito fue la disciplina, el auge, el respeto, el cariño por el trabajo, la entrega de los jugadores, un apasionado trabajo fue la clave tanto en la Liga como en la Selección”.



“Todos los entrenadores grandes son exigentes, yo prefiero que me digan que soy exigente. De Emiratos me vine porque no había condiciones para trabajar. Costa Rica me conoce muy bien, los jugadores, yo siempre he defendido la calidad del trabajo y la perfección”.



(Le puede interesar: Clasificaciones finales de la Tirreno Adriático)



“Prefiero a que me digan exigente a que soy un acomodado. Para triunfar en el fútbol se necesita exigencia con respeto”.



“Los detalles son los que hacen los triunfos. Vimos los videos. Italia fue el partido perfecto”.



¿Hubo problemas?



“Yo diría que nada, algunas veces algunos jugadores... todos se adaptaron a las exigencias de trabajo. Todos los jugadores estuvieron en Costa Rica, una convivencia muy buena y problemas de ese tipo no existieron”.



“En el Mundial 2014 no fui nunca a una habitación (de jugadores), lo hacía el médico o el preparador físico. Jamás en mi vida fui a una habitación. A no ser que fuera para conversar, por ejemplo, todos los equipos míos, los médicos tienen la indicación de ir en la noche. Eso es normal, ir a las habitaciones”.



“La nutricionista muy poco porque de pronto no teníamos relación con ella. Ella no estaba relacionada con la cultura del alto rendimiento. Entiendo que ella era muy allegada de Rodolfo Villalobos, yo la corregía nada más, pero es que yo soy un hombre acostumbrado de alto rendimiento”.



“La nutricionista tenía una relación con el señor Rodolfo Villalobos, creo que era la esposa de un jefe de él”.



“Terminado el Mundial, yo tomé diez días para presentar el plan de futuro, me invitaron a una reunión en Tribu, nos sentamos Adrián Gutiérrez, Fello Vargas, Eduardo Li, y ellos me dicen: ‘Los jugadores dicen que si usted se queda en la Selección pierden dos o tres partidos’”.



“En la rueda de prensa me dijeron que no comunicara nada de esto, porque era un riesgo público. Yo colaboré, pero siempre dije: ‘La verdad de Brasil no se ha dicho, se tendrá que decir’”.



¿Tuvo diferencias con Bryan, Celso y Keylor?



“Pequeñeces, si Bryan Ruiz era capitán de mi equipo. Con Keylor no, con Celso de ninguna manera”.

Keylor Navas, arquero costarricense. Foto: EFE



“Es eso que se da en todos los grupos humanos, no todos están 100% contentos. Había jugadores con una excelencia de trabajo, pero espectaculares, era un grupo que trabajaba al máximo, que le ponía el corazón a la táctica”.



¿Usted hizo referencia al peso de Celso Borges?



“Eso es de risa, por favor doctor. Lo hice bajar 12 kilos y así corrió el Mundial. Hágame el favor. Eso es de chiste, de relax. No fue un irrespeto, ni nada. Dicen que Celso fue el que más corrió en Brasil 2014 y bueno, él se sacrificó bajando ese peso y demás”.



“Bien, normal, estábamos controlados por todo el mundo. Problemas disciplinarios no existieron, problemas de índole personal y demás la verdad que no. Nosotros presentábamos informes de todo lo que pasaba”.



“La única comunicación que me hizo el presidente a mí es que si yo continuaba con la Selección los jugadores perdían tres partidos para que me sacaran a mí”.



“No presenté el plan de trabajo, porque el presidente Li me llamó a un lado y me dijeron: ‘Los jugadores dicen que si usted continúa aquí ellos pierden dos o tres partidos para que lo saquen’”.



“Lo único que yo dije es que me gustaría llamar a los jugadores y preguntarles esto”.



¿Eduardo Li le dijo cuáles jugadores?



“Se mencionaron tres o cuatro. Era Keylor, Bryan, Celso, Me dijeron que Saborío estaba ahí pero no dijo una palabra y Bolaños que no llegó”.



¿Con quiénes no volvió a hablar?



Con Keylor, con Bryan... Con Bolaños sí, en un partido que nos enfrentamos, por ejemplo con Honduras.



“Sacrificio de los jugadores durante 20 días de estar concentrados en Costa Rica, trabajos mañana - tarde. No hubo problemas de ninguna índole”.



“Había algunos jugadores que jugaban póker, había permiso hasta las 10:30 p. m., después se hizo una sala de juegos que tenía mesa. Algunos les gustaba jugar hasta las 4 a. m., pero no se podía. Hay un orden normal, como todas las selecciones del mundo. Yo iba a llamarlos porque a la hora de dormir, eso es típico de una Selección”.



Usted expresó que la verdad de Brasil no se había dicho. ¿Era esto?



“A eso me refiero, a lo que me dijo Eduardo Li, los jugadores pierden dos o tres partidos para que lo saquemos, a eso me refiero con la verdad de Brasil”.



“No mencioné esta razón porque me comprometí con directivos a que no lo haría”.



En la conferencia de salida usted dijo que estaba durmiendo con el enemigo. ¿A qué hacía referencia esa frase?



“A un simple, preciso y conciso. Wanchope”.



“A los jugadores les tengo respeto, les agarré cariño. En Brasil andaba mi señora y yo no la miré”.



“Gratitud a todo el mundo... Ningún resentimiento por nadie, ninguna enemistad”.



“La madurez de uno lo hace sobrellevar estas cosas, para nada. La vida cobra, arriba hay uno que hace justicia y ese no se equivoca”.



“Hubo dolor, increíble, en el fútbol se dan cosas. Lo único que me llamó la atención a mí que por qué no llamaba a los 18 restantes. Nosotros no podíamos sacrificar al país. Imagínese perder tres partidos seguidos, me echan... Mis valores no me lo permitían, en ese caso yo pierdo, la Selección pierde, los jugadores pierden, todos pierden”.



“Le dije a Adrián Gutiérrez no puedo ir presencialmente hace 20 días”.



“El contrato era a finales de mes, se acostumbra que el contrato termina cuando termina el Mundial, eso está estipulado”.



“La verdad no me acuerdo, no sé. No puedo darle un sí o un no sobre la cláusula. No me acuerdo. Creo que sí, pero uno normalmente solo mira la fecha de inicio y terminación del contrato. Una cosa es firmar con los clubes o con selección”.



¿Quién nombró a los restantes miembros del cuerpo técnico?



“Yo, analizamos las hojas de vida y vimos sus pros y sus contras”.



¿Un nuevo contrato?



“Era parte de lo que llevamos, lo guardé y no lo vi nunca más; pero sí había replanteamientos que había que hacer, como nuevos asistentes”.



¿Pudo hablar sobre eso con los federativos?



“No pude, yo no pude explicar, no pude hablar nada más ese día”.



¿Luego del Mundial usted responsabilizó al cuerpo técnico por no continuar?



“De ninguna manera, no se habló del cuerpo técnico”.



“Lo que dije es por problemas personales no llegamos a un acuerdo”.



“No era propiamente cierto porque no queríamos dar la verdad absoluta en ese momento. La verdad absoluta es que jugadores dijeron que perderían tres partidos para que me sacaran”.



¿Cuando el señor Li le dijo usted le creyó?



“Pues cómo no le voy a creer, uno tiene que ser respetuoso, más con un tema tan delicado. Él como presidente y yo como director técnico”.



¿Confiaba en Li?



“Siempre creí en la palabra del señor Li. Estábamos hablando entre hombres maduros y derechos. Cómo no voy a creer en eso”.



¿Don Jorge Luis, usted sabe si el señor Li faltó a la verdad?



“No tengo, no sé no puedo responder, ni meterme en temas que no me corresponden”.



¿Del 2014 a la fecha, cambió su opinión sobre la credibilidad del señor Li?



“Yo no sé por qué me preguntan cosas que no vienen al tema”.



¿Sabe usted si el señor Li faltó a la verdad?



“No tengo ni idea”.



¿Usted le preguntó a los jugadores si ellos habían dicho eso que dijo Li?



“No, esos temas son delicados y con los jugadores no es oportuno hablarlo”.



¿El señor Li habló en plural o singular?



“Licenciado, acordarme de la precisión de la palabra es imposible, pero entiendo que el que más hizo énfasis fue Keylor”.



“Guardé la compostura aunque estaba con el corazón destruido por lo que estaba pasando”.



“Cómo quiere que le quede la presión uno, teníamos que llevar un cardiólogo para tomarla. Una reacción normal, molesta, es un golpe anímico, una reacción normal”.



“Lo que a mí me impactó fue escuchar lo que el doctor Li dijo: ‘Profesor, si usted sigue los jugadores pierden tres o cuatro partidos’... Le dije: ‘No vamos a perder todos, tranquilos’”.



“No fue una posición mía para que no se dieran riesgos para que el país se tranquilizara”.



“Eduardo me llamó con Fello, Rodolfo Villalobos y me dijeron que iba a ser compleja la situación... Entonces yo les dije: ´arreglemos esto, no nos vamos a hacer daño’”.



¿Por qué razón durmiendo con el enemigo con Wanchope?



“Me da pena volver a repetir, terminar lo partido. Chope en el aeropuerto dijo: ‘Hay que sacar a Pinto porque no vamos al Mundial’”.



(En otras noticias: Análisis: Egan no ha ganado, ¿salva el arranque de la temporada?)



La comparecencia de Jorge Luis Pinto terminó a las 10:02 a. m., al despedirse tenía la voz entrecortada y no logró contener las lágrimas.



La Nación (Costa Rica)

GDA

Más noticias de Deportes

- Copa Colsanitas: las estrellas del tenis que vendrán a Colombia



- ¡Tremendo susto! El golpe que envió al hospital al arquero del Wolves



- Reunión de alto nivel para que Bogotá tenga a Colombia en Copa América