El centrocampista internacional colombiano James Rodríguez se ha ofrecido a jugar en el Valencia e incluso a bajarse el sueldo para facilitar la operación, aunque ha admitido las dificultades para poder cerrarla, ya que para hacerlo debe aún desvincularse del Al-Rayyan de Qatar.

"Si me llama el Valencia voy andando desde Catar", señaló el exjugador del Real Madrid en una entrevista en El Chiringuito, en la que dijo que no estaría "mal" recalar en el club de Mestalla, pero en la que también admitió que quedan "horas" para el cierre del mercado y que si tuviera que ir caminando llegaría tarde.



"El Valencia es un gran club, pero no sé nada. Han fichado a (Edison) Cavani. Si quieren alguien que le ponga balones, ahí estoy yo", apuntó el jugador.



El club de Mestalla está a punto de cerrar la venta de Carlos Soler al PSG y ha acelerado la búsqueda de un sustituto para el centrocampista valenciano en este tramo final del mercado de verano.



James se ha hecho eco de su propuesta a través de las redes sociales, así como de la acogida que esta ha tenido en parte de los aficionados del Valencia.

'No entrena'



Jorge Luis Pinto, técnico mundialista y que estuvo a cargo de la Selección Colombia hace algunos años, habló del tema.



"Me duele lo que está pasando con James. Venirse de allá con lo que está ganando es un sacrificio inmenso", dijo Pinto.



Y agregó: "Si quiere competir, tiene que empezar a entrenar porque él no entrena... no entrena con dedicación, con amor, y uno al fútbol tiene que quererlo siempre".



