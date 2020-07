El consejo de Jorge Luis Pinto a James Rodríguez sobre su futuro

El colombiano Jorge Luis Pinto, recientemente nombrado seleccionador de Emiratos Árabes Unidos, habló acerca de la situación de su compatriota James Rodríguez en el Real Madrid y le recomendó buscar una salida.

"Ya vio que las cosas en el Real Madrid no van y mi consejo es que es mejor que busque otro equipo donde pueda jugar y prepararse bien para la eliminatoria mundialista. James encajaría bien en cualquier equipo inglés o italiano, en cualquiera de los grandes", opinó.



"Por supuesto que le recomendaría irse. El ambiente no es el mejor para él y también necesita tener recompensas. ¿Puede ser que le falte algo? Puede ser. Pero pienso que su etapa ya la quemó en el Real Madrid", añadió.

#EFETV | El colombiano Jorge Luis Pinto, recientemente nombrado seleccionador de Emiratos Árabes Unidos, analizó la situación de su compatriota James en el Madrid.



"Mi consejo es que busque otro equipo donde pueda jugar y prepararse bien para la eliminatoria mundialista". pic.twitter.com/cMN5xqc71B — EFE Deportes (@EFEdeportes) July 20, 2020



Pinto fue uno de los pasajeros del vuelo que trajo a algunos deportistas del país rumbo a Europa y que aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de la capital de España. Allí analizó también la nueva experiencia que le espera.



"Tenemos muchas ganas. Es un reto duro, difícil. Vamos a afrontar las eliminatorias. Estaremos preparándonos, próximamente haremos pretemporada en Austria. Ahí determinaremos las cosas que necesita el equipo. Es un reto lindo, atractivo, bueno. Si llegamos a ir al Mundial sería una maravilla", declaró.



"Es un fútbol técnico, rápido. No es un fútbol de choque, no es un fútbol de fuerza. Siento que hay buena disposición tanto táctica como técnica. Puedo aportar trabajo, algunos conceptos de juego que he manejado durante un tiempo y que hemos hecho muy bien. Y otras cosas. Me parece que el fútbol siempre es de detalles", comentó.



En cuanto al hecho de que los encuentros se estén disputando sin público en las gradas, señaló: "Esperemos que vuelva el público. El fútbol necesita de él y él del fútbol. Creo que lo que ha probado la pandemia es que el fútbol es un gusto y una necesidad mundial".



DEPORTES

Con Efe

