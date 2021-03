Pinto explota: habló del complot en su contra en Costa Rica

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto habló sobre las declaraciones que dio un expresidente del fútbol costarricense, quien aseguró el lunes que el portero del PSG francés y capitán de la selección tica, Keylor Navas, planteó en 2014 perder juegos para generar el despido del DT Jorge Luis Pinto.

"Recuerdo que fue Keylor Navas quien me dijo: perdemos 3 partidos, hay una cláusula así y así", comento el exlíder de la Federación de Fútbol costarricense Eduardo Li, durante un juicio cuyos detalles son divulgados por el sitio crhoy.com y medios de prensa nacionales. "Tal fue este tema que yo tomé la decisión de no renovarle a Pinto", dijo Li.



Pinto, sobre el tema, dijo: "Yo no puedo dar declaraciones sobre eso porque mañana [martes] me voy a presentar con el juez, entonces no debo hablar antes nada. Yo no estoy metido en nada".



Y agregó: "Al contrario, me llaman a mí para ser testigo, pero yo no estoy metido en el problema. El problema es de los tres jugadores con los directivos. Yo no tengo nada que ver. Los directivos me pidieron declarar y yo dije que sí, por supuesto".



Exdirectivos acusaron a los capitanes de complot para sacarlo. Los jugadores, una vez conocido el tema, demandaron por calumnia y eso va a juicio.



Quedar quinto en un Mundial, salir invicto y recibir solamente dos goles llama la atención en cualquier vida. Esto es como si fuera el Brasil del 70. Van a pasar muchos años y va a haber historia sobre eso. Yo siempre guardé silencio, respeto. Dije que no se había dicho nunca la verdad de [el mundial de] Brasil y que algún día se iba a decir y de pronto llegó la hora", declaró Pinto a revista Semana, sobre haber salido la información, tras muchos años.



Cuando se le habló de que había una supuesta cláusula en la que si se perdían tres partidos debía irse de la selección, el DT colombiano dijo:



"Yo no firmo contratos de esos, la verdad. ¿Que me pongan en un equipo y que si pierdo tres partidos me echan? Yo no lo firmo, ni me voy para allá".



De igual manera, Pinto se refirió a los momentos más difíciles que vivió al frente del combinado 'tico'.



" Es lógico que hay momentos difíciles: las presiones, los momentos de la competencia... No difíciles en el sentido de lo que ustedes están suponiendo, no. Difíciles en sentido del manejo futbolístico. Me refiero a decidir una alineación, hacer un cambio, plantear el partido, esos son los momentos difíciles que tiene uno, y otros más personales. A mí me encantaría que me dijeran: ‘Profesor, ¿cómo recuerda quedar de quinto en el mundo? ¿Cómo recuerda el salir invicto de un mundial? ¿Cómo recuerda el recibir solo dos goles en cinco partidos, uno de penalti y otro de rebote?’. A mí me gustaría que me preguntaran de eso", precisó.



