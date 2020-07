Jorge Luis Pinto: el DT colombiano que más lejos llegó en un Mundial

La mejor actuación de un DT colombiano en una Copa del Mundo no se logró con la Selección tricolor. Jorge Luis Pinto llegó lejos, muy lejos. El equipo con el que lo logró le da aún más mérito a la actuación. Y los rivales a los que enfrentó potencian aún más lo que hizo.

Como Colombia, Costa Rica hizo historia en Brasil 2014. Primero superó un grupo durísimo, con tres excampeones del mundo (Inglaterra, Italia y Uruguay). Luego eliminó a Grecia en octavos de final y Holanda tuvo que esforzarse mucho para sacar a los centroamericanos en cuartos de final, definición desde el punto penalti mediante. Se fue invicto, con dos triunfos y tres empates, y con la valla menos vencida del torneo: dos goles en cinco partidos.



“Es lo máximo. Me parece que fue lindísima la experiencia de enfrentar a las potencias. Me encantó enfrentar a los grandes. Y si algún día vuelvo a un Mundial, y me toca enfrentar a los grandes otra vez, me va a encantar más que cualquier otra cosa”, le dijo entonces Pinto a EL TIEMPO.



“Hemos hecho cosas buenas, bonitas, agradables, una expresión de fútbol buena. No somos potencia, lo reconocemos, pero buscamos jugar bien al fútbol, proponer. Tuvimos un manejo táctico que me da felicidad y partidos muy buenos, como el de Italia, que para mí es la perfección del fútbol en muchas cosas”, recordó Pinto, que ahora busca una nueva oportunidad de volver a la Copa del Mundo: arregló con Emiratos Árabes Unidos.



De ese duelo con los holandeses, quedó una anécdota: la televisión mostró una conversación entre Pinto y Arjen Robben, una de las figuras de ese equipo. “Le dije que era un admirador de él y lo consideraba uno de los tres mejores delanteros del mundo. Que le tenía un video, que lo mirara, que para mí es el mejor volante puntero del mundo. Y luego le dije: ‘Usted ha ganado mucho con el Bayern y con todo el mundo. Déjenos ganar este partido’. Ahí soltó la risa”, expresó.



Pinto nunca olvidará ese Mundial de 2014. “Así como tuve presiones duras, momentos críticos, decisiones de alineaciones, también tuve momentos lindos. Me encantó el ambiente del fútbol, sentir las tribunas. Me conmovió mucho sentir al pueblo brasileño 'hinchando' por Costa Rica. Dios quiera que lo volvamos a repetir”, expresó.



DEPORTES