James Rodríguez vive el que es quizá su momento de mayor distanciamiento con Colombia. Eso quedó demostrado este jueves, cuando su nombre apareció en la lista de 26 convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección Colombia contra Guatemala y México. Su nombre en la lista desató un vendaval en la prensa y en las redes sociales.

'No es oportuno'

En medio de la controversia, el experimentado técnico Jorge Luis Pinto fue consultado por la convocatoria de James.



“Hay que preguntarle al técnico qué es lo que busca y qué quiere, porque eso es lo primero que hay que saber. Si quiere probar jugadores, si quiere seguir con los experimentados y todo eso. Pero él tiene una cosa por delante, que es el otro Mundial y tiene que ir construyendo el equipo desde ahora. Yo pienso que no se puede perder tiempo”, dijo Pinto en Caracol Radio.

James Rodríguez



“Lo de James no es el momento oportuno. Todos queremos, si el se prepara bien, que venga a la Selección, pero en este momento no es respetuoso con los demás jugadores el llamar a James, eso lo considero yo. No tengo una visión clara de lo que él (Lorenzo) quiere y ahí sí poder interpretar las cosas”, añadió.

Su ejemplo es muy práctico: “Lo que pasa es que es como cuando uno se acostumbra a un carro y dice ‘qué pesar lo voy a cambiar’, y cuando lleva el nuevo dice ‘este es mejor’. Hay que pensar en eso, en que James de pronto no está, no se dedica, no siente la camiseta... Había que dejarlo un tiempito allá en el nuevo equipo para que se prepare, que conozca sus compañeros y ahí sí que haga méritos para llamarlo. Muchos otros jugadores que conozco se matan por venir a la Selección. Todos aquellos muchachos que están esperando ven cerradas las puertas”.

¿Y la liga local?

Pero no es la única polémica para Pinto. La insistencia en mirar a la liga local lo desespera: "Por ejemplo, Daniel Ruiz es un jugador que hay que llevarlo. Yo no sé si él (Lorenzo) va a entrar con la misma mentalidad de algunos técnicos de que todos tienen que ser de afuera. Yo me canso de repetirlo y me da pena decirlo nuevamente, yo traje a Walter Moreno por encima de Amaranto Perea, por encima de Mario Yepes y Walter jugaba en el Cúcuta y fue el mejor jugador de la Selección en esos partidos. Hay que creer en el talento que nosotros tenemos en casa, no todo lo que está por fuera brilla y es atractivo”, dijo.



Eso y volver una y otra vez con los veteranos le genera dudas: “¿Qué más le vemos a Cuadrado? Lo conocemos, sabemos qué es lo que hace... ¿Para qué lo traemos a un partido? En cambio, sí se necesitan tener otros jugadores en esa posición y darles partidos para conocerlos a ver cómo responden. Yo no comparto mucho la traída de los veteranos, ya los conocemos, ya sabemos qué hacen. Entonces metamos otros nuevos para ver qué pasa con ellos y después sí hacer una mezcla de nuevos y veteranos y sacar la ideal Selección”, analizó.



