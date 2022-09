Boca Juniors derrotó a su archirrival River Plate por 1-0 y conquistó el Superclásico del fútbol argentino, jugado el domingo por la tarde en el estadio La Bombonera, un resultado que le permite a los 'xeneizes' meterse de lleno en la lucha por el título de la Liga Profesional-2022 de primera división.

Darío Benedetto (64) anotó de cabeza el único gol de la tarde para la victoria auriazul en una Bombonera repleta con más de 50.000 espectadores, en un duelo intenso y áspero que Boca terminó con diez jugadores por la expulsión del defensor Marcos Rojo (90+6).



Y en medio de esa situación, Juan Fernando Quintero, de River Plate, ha sido uno de los señalados. Incluso por su compatriota, Jorge 'Patrón' Bermúdez, quien, en las toldas contrarias, arremetió contra su figura.

'Es un jugador de a ratitos'

Quintero fue titular en el juego ante Boca, pero fue reemplazado en el entretiempo.



Según se supo, el '10' habría sufrido un desgarro en el aductor.



Al respecto, Bermúdez dijo: “Hoy, Quintero es un jugador de a ratitos que no se ha podido consolidar físicamente para generar su fútbol”.



“Habrá que analizar cómo se entrena, su entorno, lo que pasó en China”, añadió.



“Muchas de las cosas que se arrastran son generadas por lo que se venía haciendo anteriormente. Si no te prepararas de una forma correcta, cuando vienes y te exiges, una liga tan competitva como esta te pasa factura”, concluyó.



Sus comentarios, reporta la prensa argentina, no cayeron nada bien en el seno de River Plate.

