Exfutbolista Jorge Comas es acusado de golpear a una adulta mayor

El exfutbolista del Club Tiburones Rojos de Veracruz , Jorge Comas, fue denunciado por agredir a su vecina, una anciana en la localidad de Bocas del Río en México. El hecho se registró dentro del condominio donde son vecinos y al parecer el exfutbolista argentino se encontraría bajo los efectos del alcohol.



La agredida es Lidia Villagómez, quien en una entrevista al medio local Imagen Noticias indicó que la golpearon con un vaso:

Me agarró con la mano en puño y me golpeó cuántas veces quiso con una furia y una saña terribles, yo veía la rabia en su cara, pero yo no sabía por qué

"Me aventó un vaso de cristal con cerveza, logré esquivarlo, se estrelló el vaso y se me vino encima a los golpes. Me agarró con la mano en puño y me golpeó cuántas veces quiso con una furia y una saña terribles, yo veía la rabia en su cara, pero yo no sabía por qué. Traía mis lentes puestos, me los desbarató en la cara y me siguió golpeando".



Al lugar habría llegado otra de las vecinas. "Oigo los gritos de ella y me apaniqué horrible, y lo único que hice fue agarrar y poderme salir porque dijo: 'o grabo o le habló a la policía o qué hago'. Agarré y me salí, porque yo lo veía impresionantemente cómo le daba los golpes, era un terror que me entró en ese momento y me imaginé lo peor, y oyendo los gritos de ella", relata la otra mujer. El futbolista ya se ha visto envuelto en casos similares. En el 2012 fue detenido por agredir a un reportero en Veracruz.

