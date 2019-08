Entre cuchillos y peleas se forjó el colombiano figura en River Plate

River Plate, el vigente campeón de la Copa Libertadores, se jugaba su paso a cuartos de final de este torneo y el contexto no era nada fácil: Cruzeiro, en Brasil, con marcador global de 0-0 en el partido de ida.

¿La sorpresa? Jorge Carrascal apareció en la formación inicial el pasado 30 de julio, no tuvo miedo escénico, fue la figura del partido y se llevó los elogios de la prensa.



El juvenil colombiano, de 21 años, concedió una entrevista al periodista Ariel Cristófalo del diario ‘Olé’ y habló de su inicio en el fútbol, del famoso apodo del ‘Neymar’ colombiano y de su presente en el equipo que dirige Marcelo Gallardo.

La noticia que sería titular contra Cruzeiro. "Cuando escuché mi nombre en la charla técnica me sorprendí. Creo que me sorprendí más yo que toda la gente, ja. Era yo el que iba a jugar, y tenía nervios, claro, pero cuando uno ya está ahí dentro del campo se olvida de todo y ve la pelota y es otro cuento: ahí soy yo mismo”.

Carrascal fue una de las figuras de la clasificación de River a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. Foto: Tomada de: http://www.cariverplate.com.ar/

El tema de la presión y sus inicios en el fútbol. “Yo la verdad no sé por qué algún futbolista puede sentir presión por jugar: es lo que a uno le gusta, lo que te da felicidad. Dentro de una cancha uno se tiene que sentir orgulloso, disfrutar. Eso no es presión. Presión era jugar en mi barrio (sus inicios fueron en los barrios Alameda la Victoria, San Fernando y Chambacú, de Cartagena), donde se ponían dos piedritas y hacías los arcos y en los campeonatos contra los otros vecindarios, el que perdiera se agarraba a cuchillazos contra el rival. Eso es presión".

Con una asistencia del barranquillero 🇨🇴 Rafael Santos Borré, el cartagenero 🇨🇴Jorge Carrascal marcó su primer gol en la #SuperligaArgentina con River Plate, que empató 1-1 en casa de Argentinos Juniors.@SolamenteRP pic.twitter.com/hIHS252leR — Cúcuta Denuncia (@CucutaDenuncia) July 28, 2019

¿Cuánto lo marcó esto para ser quien es hoy? Mucho. Yo siempre he sido un jugador talentoso desde niño. Y me gustaba hacer cositas, jugaditas y eso. Por eso tuve muchos problemas. También me he peleado, ¿sí me entiendes? Cuando a uno le quieren pegar en el barrio toca pelear, te tienes que hacer respetar. Eso fue algo complicado. Y cuando estaba más pelado yo también peleaba, andaba con cuchillos, todo eso. Era un barrio súper humilde, un barrio muy bajo. Había que defenderse.

Jorge Carrascal durante la presentación como nuevo refuerzo de River Plate la temporada pasada. Foto: Tomada de: http://www.cariverplate.com.ar/

¿Cómo salió adelante en medio de las adversidades? Hay muchos talentos que se han perdido por eso porque es eso (jugar fútbol) o robar, es eso o terminar en una cárcel, o terminar muerto. No te brindan salidas. Y la gente también puede ser muy cómoda: le gusta tener dinero, tener esto o lo otro, y si no salen a trabajar lo buscan de la manera más sucia, vendiendo droga, vendiendo toda clase de cosas.



¿Es exagero el apodo del ‘Neymar’ colombiano? Sí. Creo que todo futbolista tiene su carrera y quiere tener su propio nombre. No es que lo tome mal, pero no me gusta. Pero bueno. Ojalá algún día a algún jugador lo apoden Carrascal, jaja. Uno nunca sabe.



