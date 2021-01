Libertadores: ¿igualar cupos o poner coeficientes? (opinión)

“La Copa Libertadores se ha vuelto aburrida, por repetitiva. Y poco atractiva porque el nivel de competencia se derrumbó desde hace mucho tiempo”, dice, contundente, Ricardo Vasconcellos, editor de deportes de El Universo, de Guayaquil.

Sigue: “En el primer aspecto sufre algo parecido a lo de la Fórmula Uno, donde desde el 2010 hasta el 2020, en once ediciones, dos pilotos se han llevado diez títulos: seis Hamilton y cuatro Vettel. Siempre ganan los mismos. Ni así corrieran a 500 kilómetros por hora genera la emoción de antes la F1”. Cierto.



Ricardo Montoya, excelente periodista peruano, también opina que se debe hacer algo: “Hay un problema real en la Copa, una monopolización de los equipos argentinos y brasileños a partir de una mayor jerarquía. Con lo de ahora estamos condenados a que en los próximos treinta años ganen sólo ellos. Pienso que habría que volver todo para atrás y empezar a asignar coeficientes que determinen cupos por rendimiento, aunque igual ganarían brasileños y argentinos”.



Otra verdad. La palabra correcta es monopolio. Lo que criticamos de Italia, Francia y Alemania, donde siempre coronan Juventus, PSG y Bayern Munich, sucede en nuestra histórica Libertadores. Eso resta emoción a la competencia. Los títulos caen siempre en las mismas manos. ¿Hay que hacer cambios...? ¿Quitar cupos a Argentina y Brasil...? ¿Decirles que no a los mexicanos, que quieren volver...? ¿Volver a dos equipos por país? ¿Agregar competidores...?



Cuando haya terminado la actual edición, en 61 años, entre argentinos y brasileños habrán ganado 45 títulos y 29 subtítulos. Una supremacía insultante. También desalentadora. Y nada indica que vaya a cambiar en un futuro cercano. Cada tanto se entromete un Nacional de Medellín, un Olimpia, pero muy esporádicamente, y cada vez más espaciado. Los uruguayos, antes fuertes animadores, cumplirán 33 ediciones sin una vuelta olímpica. Es curioso, pese a tener un pasado brillante en la Copa, los uruguayos son prácticamente los únicos que no reclaman más lugares en la grilla, ya tienen cuatro y saben que, aparte de Nacional y Peñarol, quizás Defensor, no hay otro con posibilidades reales de hacer una campaña relevante.

Así como está es un mano a mano entre los dos grandes y los demás no dan pelea, apenas participan y cobran los premios. Y el que fuera un torneo de atractivo irresistible entró en zona de bostezo para más de la mitad del continente.



“Ganan porque les dan demasiados cupos”, claman desde varios países. Pero ocurre que en los primeros cuarenta años de Copa se repartían dos plazas por país e igual se llevaban el trofeo argentinos y brasileños con casi la misma frecuencia que ahora. Lo real es que los ocho países restantes ya tienen cuatro lugares cada uno y no compiten bien. River le hizo 14 goles al campeón peruano Binacional, 8 a 0 y 6 a 0. ¿Solucionaría algo que entren también el quinto y el sexto de Perú…? ¿Le daría más emoción al torneo…? ¿No sería mejor que intentaran elevar el nivel de su juego…?



En 1999 Brasil y Argentina golpearon la mesa en la Conmebol reclamando mayor participación: “Ganamos los títulos, llenamos los estadios, aportamos las estrellas, atraemos a la televisión y a los patrocinadores, no podemos tener dos equipos igual que los demás”. Argumentos irrefutables. Así, a partir del 2000 aumentaron su cuota, hasta tener actualmente 7 lugares Brasil, 6 Argentina y 4 los ocho restantes. Y como los campeones de la Libertadores y de la Sudamericana suelen ser también argentinos o brasileños, sus equipos terminan siendo 8 y 7 muchas veces. Hay un tópico adicional: la cantidad de grandes clubes de estos dos países. Brasil ha tenido diez campeones diferentes, Argentina ocho. De los demás, sólo Uruguay y Colombia presentan dos: Peñarol y Nacional, Nacional y Caldas.

La Copa reúne a 47 clubes, bastante. Y si entran los mexicanos, algo muy probable si se lo pusieron como meta, se elevará el número. ¿Qué hacer entonces…? Realizamos una encuesta en Twitter sobre el tema; participaron 977 aficionados: ganó la opción de dar los mismos cupos a los diez países con el 35,5%. Segunda fue “Que mejoren los demás” con 30%, tercera “Sacar algunos cupos a Argentina y Brasil” (18,9%) y cuarta “Está bien como está” (15%). La Liga de Campeones de Europa es un buen espejo donde mirarse. Ellos tienen más problemas que Sudamérica porque son 55 países; no obstante, el criterio de distribución fue por poderío, tradición, títulos, número de clubes y de jugadores. Cuando se hizo el reparto no le dieron un cupo a Inglaterra y uno a Luxemburgo. No; Inglaterra tiene cuatro y Luxemburgo ninguno, debe jugar un repechaje previo.



Sí sería interesante introducir en la Libertadores el sistema de coeficientes por rendimiento. Quien mejor lo hace, suma porcentajes y obtiene un lugar más. Los que salen últimos perderán presencia. Puro mérito deportivo. También jerarquizaría al certamen la presencia de al menos cuatro clubes mexicanos. Ellos garantizan potencial, público, estadios imponentes, masiva audiencia televisiva, figuras importantes, alta repercusión… Pero de parte de la organización no es mucho más lo que pueda hacerse para diversificar a los triunfadores. Está en cada uno intentar optimizar sus posibilidades, consiguiendo más recursos, reteniendo a sus mejores valores, respaldando proyectos de largo alcance. Si cada uno está esperando que surja una figurita para poder venderla y hacer caja, el éxito es esquivo. No alcanza con reducir los cupos de quienes -justamente- posibilitan los contratos que sostienen el torneo.





JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK