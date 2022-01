Osvaldo Zubeldía: 40 años de la muerte de un mito del fútbol (opinión)

Murió como Gardel, en Medellín. Y joven, como Carlitos. También como él volvió a la patria en un féretro. El 17 de enero de 1982 un infarto fulminante le dijo basta con apenas 54 años. ¡Tenía tanto fútbol adentro, todavía…! Primero hubo capilla ardiente en la capital de Antioquia envuelto en banderas verdes y blancas, tres días después lo velaron de nuevo en 1 y 57, la cancha de Estudiantes.



Todos sus exjugadores estaban presentes, todos llorando a moco tendido, miles de hinchas gritando “¡ZU-BEL-DÍA, ZU-BEL-DÍA…!” y los chicos de inferiores arrojando claveles blancos y rojos sobre el cajón. Los vítores y brazos en alto se fueron achicando, el coche fúnebre enfiló hacia Junín, el pago chico donde floreció su amor por la pelota. Sabio, el cortejo tocó las tres ciudades que amó: Medellín, La Plata y Junín.



Tenía una mezcla rara de viveza que da la gran ciudad, a la que llegó de muchacho para incorporarse a Vélez, y la sencillez del hombre de campo. Era un hombre sencillo y modesto, desde la ropa hasta el vocabulario, pero con una inteligencia notable y una aguda astucia barrial. De adolescente me pasaba con Zubeldía lo mismo que con Verón: odiaba a Estudiantes por su juego defensivo y antiestético, pero adoraba a La Bruja, ese zurdo que se gambeteaba a todos, y a Zubeldía, un astuto sin igual. Dos genios.



José María Muñoz era en la radiofonía argentina el relator número uno. Y el dos y el tres. Admiraba profundamente a Osvaldo Zubeldía y tras cada partido de Estudiantes lo ponía al aire. Era un deleite escucharlo con su voz medio aflautada y campechana. Estudiantes pasó de ser un cuadrito fácil a un rival terrible, insoportable y ganador. Su combo de ventajeo, pierna fuerte, picardías y marcaje a presión fue caratulado de antifútbol. Y alineó a todas las demás hinchadas en contra.

Osvaldo Juan Zubeldía, entrenador que ganó tres Copas Libertadores y una Intercontinental con Estudiantes de La Plata. Foto: Estudiantes del Mundo, 100 años de gloria, Dominio público



–¿Sabe qué pasa, Muñoz…? Que Estudiantes no vende, pero gana, y eso molesta.

Si en una reunión estuvieran presentes Renato Cesarini, Labruna, Lorenzo, Menotti, Bilardo, Pastoriza, Basile, Bielsa, Bianchi, Pekerman, Simeone, Gallardo y entrara Osvaldo Zubeldía, se pondrían todos de pie, seguro. Había nacido entrenador. Se las sabía todas, le sobraba calle y poseía un carisma arrollador. Los futbolistas deben admirar al técnico, pensar que sabe más que ellos, así todo marcha armónicamente. Y Zubeldía exudaba sabiduría. Por eso extraía de aquellos lo máximo.



–Osvaldo tuvo como virtud principal el trato que le daba al jugador, su respeto. Por eso impuso su escuela, con trabajo, que hay poco, y sin verso, que hay mucho- lo describió Marcos Conigliaro, uno de los goleadores pincharratas. –En las charlas grupales pasaba desapercibido. Él lanzaba una idea, nos dejaba participar y tenía la gran capacidad para volver a encarrilar la conversación.



–¿Qué nos dijo Zubeldía al ser campeones de América? “Mañana entrenamos”, ja, ja… Osvaldo era siempre igual: perdía, ganaba, y siempre igual. Nosotros enloquecidos, y él tranquilo –cuenta Juan Ramón Verón.



* * *



“No hubo ayer en la Tierra ciudad más feliz que La Plata”…



Tal fue un recordado y feliz titular de portada del centenario diario El Día en su edición del 17 de octubre de 1968, acorde con la épica que el momento exigía.

Al filo de la medianoche anterior, Estudiantes había hecho cumbre en el Everest futbolístico: campeón del mundo en Inglaterra, frente al célebre Manchester United de Bobby Charlton, Nobby Stiles, George Best, Denis Law… Inglaterra venía de consagrarse en el Mundial ’66 y el United era amplísimo favorito para coronarse ante un pequeño e ignoto equipo que sorpresivamente había ganado la Copa Libertadores.

Zubeldía, ícono de Estudiantes. Foto: La Nación Argentina - GDA



Tan favorito que cuando finalizó el cotejo de ida, en cancha de Boca con el triunfo estudiantil por 1 a 0, los jugadores ingleses se abrazaban satisfechos, casi sonrientes. Era una derrota mínima y estaban seguros de cocinar a Estudiantes en la caldera de Old Trafford. Pero en una noche de lluvia y barro, Juan Ramón Verón (¡cuándo no…!) adelantó al cuadro albirrojo con un cabezazo cruzado apenas a los 7 minutos. Y el United, pese a machacar sin pausas, apenas pudo igualar en uno al minuto 90.



En el museo del Manchester está el pizarrón donde Osvaldo escribió para sus jugadores, antes de saltar al campo, esa frase que se inmortalizó: “A la gloria no se llega por un camino de rosas”. Defendía a sus jugadores como un león a sus cachorros, pero extraía de estos hasta la última gota de sangre en el campo.



Fue el punto cúlmine de un club, de un excelente grupo de jugadores y, sobre todo, de ese personaje excepcional llamado Osvaldo Juan Zubeldía, la piedra basal de aquella gloria. Adelantó los tiempos de la dirección técnica, innovó, creó una escuela. Estudiantes era un club sin historia que vivía peleando el descenso, año tras año. Contrató a Osvaldo en enero de 1965 con la premisa de evitar la pérdida de categoría. Y se unieron los planetas: el genio de Zubeldía y la promoción de unos jóvenes que integraban ‘La Tercera que mata’: Poletti, Manera, Aguirre Suárez, Malbernat, Pachamé, Eduardo Flores, Verón. Y estaba en el club un preparador físico que había sido una figura del atletismo y utilizaba métodos revolucionarios: Jorge Kistenmacher.



Zubeldía fue quitando la maleza. El primer año Estudiantes salió 5.º, el segundo bajó al 7.º puesto, pero ya tenía el equipo, y en 1967 dio un golpe formidable: campeón. El primer cuadro chico que lograba tal laurel en la historia del fútbol argentino. Un equipo que no jugaba lindo ni ganaría nunca el premio Fair Play, pero era ultratáctico, físico, trabajaba los partidos, no regalaba ventajas, corrían todos como demonios, aprovechaban cada circunstancia del juego, marcaban, obstruían, metían suela, ensuciaban el juego, provocaban, hacían tiempo y sacaban ventaja de todo. En suma: inaguantables.

Las críticas al juego estudiantil fueron feroces. Y duran hasta hoy, medio siglo después. Con esa receta llegó lo más reconocido: tricampeón de América 68-69-70 y campeón del mundo. Pero también con trabajo: en tiempos en que entrenaba poco y se dejaba casi todo librado al talento individual, Estudiantes impuso los entrenamientos en doble turno, concentraciones largas, jugadas preparadas, estudio del rival, planificación hasta el último detalle. E implementaba novedades como la jugada del offside, el córner con pierna cambiada al primer palo, uno la peinaba uy otro de atrás la metía; el tiro libre donde pasaban dos o tres sobre la pelota para despistar y desarmar a la barrera y que un cuarto rematara. Infinidad de detalles más. “Nunca vi un tipo que buscara más ventajas para ganar”, dijo Tomás Anglese, directivo de Banfield.

Debutó en Libertadores ante Independiente en 1968. Un novato frente al Rey de Copas. Debieron jugar cuatro partidos y en los cuatro venció Estudiantes. Los hinchas rojos, de paladar fino, maldecían las avivadas estudiantiles, pero no advertían que además era un equipo implacable y que sabía jugar.



Hincha de River fanático (“De chico llegué a llorar por River”, confesó una vez), Zubeldía nunca pudo darse el gusto de dirigir a la Banda, en cambio una tarde le hizo tres goles a Amadeo Carrizo jugando para Vélez. Y después lo fichó Boca. Ya mostraba en la cancha sus cualidades como organizador y pensador del juego. Tanto que en 1960 marcó un extraño récord: jugaba en Banfield en Primera “B” y dirigía a Atlanta en la “A”.



–En 1958 quedé libre de Boca y firmé para Atlanta. Ahí tuve la suerte de conocer a quien inició la revolución del fútbol argentino: Adolfo Mogilevsky. Él me convenció de algo capital: trabajando, se llega.

Zubeldía, un símbolo del fútbol. Foto: La Nación Argentina - GDA





Después de haber cambiado la historia de Estudiantes, de imprimirle una mística ganadora, dejó otra estela en San Lorenzo, también campeón, y finalmente recaló en el que sería su segundo amor fuerte: Atlético Nacional, al que también ayudó a hacerse grande con dos estrellas.

Frases inolvidables

Dejó decenas de entrenadores que recogieron su testimonio, el amor eterno de dos hinchadas y un cúmulo de frases y enseñanzas imperdibles. Como estas para sus colegas:

1. “Piensa siempre que el jugador te puede fallar mil veces, pero tú como técnico no le puedes fallar ninguna”.



2. “Cuando el día del partido ellos vayan a cambiarse al vestuario, es mejor que estés metido ahí”.



3. “Trata siempre de persuadir al jugador y no de imponerle tus órdenes. Así siempre lo tendrás contigo”.



4. “Intenta ser siempre amable con él. Si debes reprenderlo, que sea en el momento oportuno”.



5. “Siempre tendrás problemas con los jugadores, pero es importante que ellos sepan que tú mandas en el equipo”.



6. “Ten muy en cuenta que, cuando en las prácticas se empieza a hablar de premios o deudas, ese entrenamiento no sirve para nada”.



7. “No marees al jugador con tanta charla. Debes ser concreto y conciso”.



8. “No vayas al campo de trabajo con improvisaciones. Debes demostrarle al jugador que eres ordenado y organizado”.



9. “Al jugador hay que hablarle siempre, explicarle las razones de cada determinación”.



10.* “Nunca hables mal de tus jugadores con gente que no está de tu lado. Todo se sabe”.



11. “En 1969 tuvimos un bajón con Estudiantes y justo me llegó un ofrecimiento en firme del Barcelona de España. Tengo la carta del empresario Juan Obiol Pons. Dice ‘Envíe cifras, no habrá ningún obstáculo’. Pero no podía irme en un momento malo. Yo me hundo con mis jugadores”.



12. “Revolucioné el fútbol colombiano porque acabé con la siesta. Acabé con los desayunos fuertes y los almuerzos prolongados. ¡A la cancha! A trabajar mañana y tarde”.



13. “Vamos hacia un fútbol cada vez mejor. Todos los equipos alcanzarán el nivel táctico-estratégico. Cuando se llegue a eso, el desequilibrio lo impondrán los buenos jugadores. Se terminará el fútbol estático, los puestos fijos, todos van a tener que saber jugar de todo”.



* * *



–¿Qué opino de Osvaldo…? Simple: fue el mejor técnico de la historia. Y de la historia mundial, ojo… Dice Miguel Ángel López desde Barranquilla. –Estoy seguro de que ni Guardiola hoy entrena como entrenaba Zubeldía hace cincuenta años. Y un hombre de una humildad absoluta. Es el único que agarró una Tercera División, la subió a Primera y salió tres veces campeón de América.



–¿Es cierto que lo llevaste a Nacional, Zurdo?



–Sí. Nos dirigía José Curti y un día renunció. “No dirijo más”, dijo. Entonces viene el doctor Hernán Botero y me pregunta: “¿A quién traemos…?”. Mire, le contesté, yo sé quién es el mejor: Osvaldo Zubeldía. “Sí, pero no va a querer venir”. Hagamos el intento, propuse. “Está bien, vaya a verlo”. Me fui a Buenos Aires y me reuní con él.



–¿Y…?



–“No puedo, Zurdo, me llaman de acá, de allá…” Hasta que se le ocurre una pregunta clave: “¿Qué tal es el equipo…?”. Osvaldo, lo venimos a buscar para ser campeones, le respondí, dándole a entender que teníamos un gran material. “¿Estás seguro…?”. Totalmente. “Bueno, vamos”. Y vino a Nacional.



Más allá del estilo, les enseñó a ser ganadores a dos clubes que no lo eran. Sembró alegría, un yuyo que crece y se multiplica. Llegó a amar a Medellín. Allí había encontrado su lugar en el mundo. En vacaciones volvía a Junín, su ciudad natal, para quedarse un mes entre amigos y familiares. Pero a los quince días ya se quería volver a Colombia. La muerte lo tomó de sopetón. Rezumaba inteligencia y recién tenía 54 calendarios. Se cumplieron cuarenta años de su adiós. Los hinchas de Estudiantes y de Nacional nunca lo olvidan. Los contrarios tampoco.



ÚLTIMO TANGO







JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaok

