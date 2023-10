Sigue el invicto, sigue el karma (Último tango)

¿Quién perdió dos puntos, Colombia o Uruguay…? Tal fue la consigna de todo el periodismo colombiano el jueves por la noche. Sin un átomo de duda: Colombia. Al margen de los cuatro goles, los dos tuvieron situaciones de gol, pero Colombia tuvo seis y la seis fueron clarísimas.

Palo de James, palo de Arias, cabezazo a quemarropa de Borré, el recontra mano a mano de Luis Díaz, que la mandó al cielo, el tiro de Uribe de frente al arco desviado por centímetros, otra de Luis Díaz también en el segundo tiempo que pegó en Ronald Araujo… Uruguay, neta-neta, dispuso de una: la entrada franca por izquierda de Brian Rodriguez con remate de zurda tapado muy bien por Camilo Vargas. Las otras, no tan claras, se le fueron ensuciando y perdieron peligro.

Los números

Un partido que estaba para 3 ó 4 a 1 terminó 2 a 2 por la impericia frente al arco rival. Caso contrario, hoy el equipo de Néstor Lorenzo estaba segundo con 7 puntos igual que Brasil.



Colombia tiene un problema eterno con el gol: no hay afinidad, se tratan de usted. El futbolista colombiano no siente el gol. Posee toda la técnica, pero no la voracidad, el afán, la ambición, la fiebre por marcar un gol que sí tienen jugadores de otros países.



No solo es cuestión de olfato, de colocación o de saber definir, también de ansias. La sana excepción es Falcao García. Entre los primeros 100 goleadores de la historia no hay un colombiano. ¿Por qué…? Difícil explicarlo. Al gol hay que soñarlo, quererlo, buscarlo casi con desesperación. Así llega. Y sin gol no hay paraíso. Juega de nueve Rafael Santos Borré, buen elemento que, se sabe de sobra, no es goleador y nunca lo será, porque el hombre-gol se manifiesta a poco de aparecer en Primera, nadie se destapa en este rubro a los 28 ó 29 años.

James Rodríguez. Foto: vanexa Romero / EL TIEMPO



En ese contexto, Dayro Moreno ha sido un jugador notable. Quizás en breve supere el récord interno de goles de Sergio Galván. Lo merecería, ha sido un delantero fantástico, lastimosamente desperdiciado, ignorado por varios técnicos de la Selección.



De haber estado en aquellos fatídicos siete partidos sin gol de la Eliminatoria anterior, seguro Dayro hubiese marcado alguno, tiene la clase, la fuerza interior, el carisma, el ángel para meterla. Y lleva el gol en el alma. Pero ha sido ninguneado sistemáticamente. ¿Por ser del fútbol local…? ¿Por tener colgado un cartel de indisciplinado…? No sabemos. ¿Y si fue indisciplinado cómo llegó tan bien a los 38 años…? ¿Cómo pudo jugar 750 partidos…? ¿Hay que estar en el Krasnodar para que te llamen…? No lo estamos pidiendo, ahora está grande, ya fue, lo ponemos como ejemplo de lo que es un goleador. Los que están no lo son. En todos estos años, mientras Colombia rezaba por un gol, Dayro miraba las Eliminatorias por televisión.



Esta Colombia de Lorenzo tiene algo, un no sé qué… Es competitiva. Once juegos invicta. Los números no cuentan todo, pero algo dicen. El choque ante Uruguay, siempre peligroso, es muy extraño para el análisis. A los ojos neutrales fue bonito por el ida y vuelta y las emociones, a los propios no tanto. Se atacaron mucho, las dos defensas flaquearon. Uruguay, que nunca domina, dominó (¿el efecto Bielsa…?).



Colombia, a la que le cuesta generar en ataque, tuvo situaciones hasta para vender. Pudo golear y terminó empatando por un acto de inocencia: tiro libre para Uruguay en media cancha, había tres jugadores colombianos cercanos al pateador, ninguno se puso delante del balón, pelotazo libre para Maximiliano Araujo, quedó sólo con Vargas y éste le cometió penal.



Los técnicos saben más que todos (incluidos los periodistas). Nadie daba a James como titular, Lorenzo lo puso y el 10 fue la figura de la cancha. Partido redentor para James, que entró con ganas juveniles. Fue líder, goleador, pasador, conductor, puso el alma en cada pelota. Y en un partido bravo... Este es el James que todos queremos. Veremos si le da el físico para brillar también en Quito. Tiene que poner un altar en su casa dedicado a Uruguay, James. Por aquel gol del Mundial de Brasil se hizo archimillonario, con este del jueves recuperó la idolatría.

GOL DE MATEUS URIBE. Imagen del partido de la selección Colombia vs Uruguay en la ciudad de Barranquilla, clasificatorio al Mundial 2026 de la FIFA Foto Vanexa Romero Foto: Vanexa Romero / El Tiempo



La contrafigura: Luis Díaz. No jugó mal, los cracks nunca lo hacen decididamente mal. Pero no le va en Colombia como en Liverpool. Lo marcaron recio y al centímetro (Nández lo hizo), a presión, y pareció contrariado. Por eso y porque ve que pasan los partidos -lleva 42 con la amarilla- y no se la da un juego consagratorio, una actuación grande. Le empieza a pesar. Sabe que lo miran con lupa.



Ahora viene la prueba reina: Ecuador. Eso es duro de verdad. Una muestra de la evolución de este fútbol es el historial Ecuador-Bolivia: desde 1938 a 1999, Bolivia se imponía con 5 triunfos y tres derrotas. Desde el 2000 hasta hoy, Ecuador suma 16 victorias contra una derrota. Así va dando vuelta historiales o acercándose.



Para comprender el ascenso ecuatoriano es preciso entender de dónde parte. Hasta fines de los ’80 viajaba en el último vagón de Sudamérica junto a Bolivia y Venezuela, ahora le pelea el tercer lugar a Uruguay. ¿Cuál es el secreto de este fenómeno cada vez más visible…? La constante aparición de magníficos jugadores, con un biotipo físico portentoso y, sobre todo, muy fuertes mentalmente. En 1989 Dusan Draskovic cambió ese biotipo: reemplazó al jugador criollo, hábil con la pelota, pero de baja estatura y poca combatividad, por los afrodescendientes. Les llevó algunas décadas pulir la técnica, pero ahora encontraron el punto óptimo. Cambian los nombres, se mantiene el nivel.

Viene Ecuador



La Tri tiene posiblemente el mejor trío de centrales del mundo: William Pacho, Félix Torres, Piero Hincapié. Tres máquinas, físicas y mentales. Los tres llegan al gol. Ellos empujan el carro desde atrás. Por lesión les faltará Estupiñán (fenomenal), pero lo reemplazará Beder Caicedo, de similares características. Moisés Caicedo, el traspaso más caro de la historia de Inglaterra, es una referencia del mediocampo.



Les faltaba un enganche, un talento creador en tres cuartos de campo, lo encontraron en Kendry Páez, el prodigio de 16 años que acaba de marcarle a Bolivia el gol más joven de la historia de esta competición. Vale resaltar aquí la valentía del técnico catalán Félix Sánchez, de mandar a la cancha, en la casi feroz Eliminatoria, a un chico de esa edad. Pero está bien, se juega por el rendimiento, no por el documento.



Kendry dio la asistencia para el gol de la victoria ante Uruguay y anotó el primero del triunfo 2-1 sobre Bolivia. No sale más. Adelante hay otra referencia: Enner Valencia, un malo, un bravo, un indomable que sí siente el gol. Y un rebotero notable, no la dejen suelta...



Ecuador es la medida exacta para saber de qué está hecha esta Colombia de Lorenzo.



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK