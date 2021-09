No deslumbra, pero suma... (Opinión)

La Eliminatoria es el único torneo del mundo que no proclama un campeón. Ser primero o cuarto tiene el mismo premio: ir al Mundial. Incluso el quinto, si gana el repechaje, obtiene idéntica recompensa. De modo que lo más relevante es el puntaje, sumar y ocupar uno de esos casilleros. Tampoco a nadie le entregan la Cinta Azul de la Popularidad por jugar bonito en la clasificatoria (aunque quien juega bien siempre está próximo a ganar). En esta carrera, lo importante para toda selección es encontrar solidez, equilibrio y conseguir buenos resultados. El Mundial es otra historia.



Ese objetivo esencialmente numérico indica que Colombia giró y tomó el camino de la eficiencia. Reinaldo Rueda ha sido hasta ahora un buen plomero: tapó las goteras y el agua fluye correctamente por las cañerías. Más allá de la Copa América -de balance tranquilizador- lleva tres partidos de Eliminatoria sin lamentar derrotas y se han obtenido más puntos que en la breve era Queiroz. En cuatro juegos con el portugués se habían recibido dos palizas lapidarias, una peor que eso, bochornosa, un empate ante Chile (séptimo sobre diez) y una victoria entre comillas frente a una destartalada Venezuela que juntó los jugadores con cuchara; una cosa muy folclórica: algunos llegaron a Barranquilla apenas unas horas antes del pitazo inicial y su mejor noticia fue que reunieron once.



Tan pavoroso arranque determinó la salida del reputado conductor de Mozambique. No se sostenía un minuto más. Entonces se espolvoreó la versión de que los jugadores en realidad son extraordinarios, pero que se habían echado atrás para moverle el piso, algo muy cinematográfico y poco creíble. Es imposible tramar tal conjura en un vestuario de veinticinco personas y que todos estén de acuerdo.



Más luego, que los veinticinco mantengan herméticamente el secreto. Este cronista adhiere a un guion más terrenal: simplemente, no estuvieron bien conducidos. No se le vieron luces a Queiroz. De última, si un plantel le hiciera la cama a un técnico es porque éste no tiene capacidad de manejo. Y entonces no debe continuar. A un jefe con liderazgo los futbolistas no lo entregan a los leones, lo respetan. El jugador debe admirar al técnico, pensar que sabe mucho más que él.

Reinaldo Rueda en el entrenamiento en Bogotá. Foto: FCF

Así apareció Reinaldo Rueda, otra vez a apagar el incendio en la quinta fecha, como en 2004. Reinaldo es un hombre de impecable palmarés y seriedad extrema, cuyo pilar es el trabajo y el discurso claro. En la puerta de su camarín luce un cartel con letras de molde, dice RESPETO. No vende simpatía, pero en todo caso, él sí tiene manejo. Posee experiencia en clasificar a Mundiales y sabe que, ante todo, NO HAY QUE PERDER. Cada derrota derrumba el trabajo, el ánimo.



Tomó a Colombia séptima a dos puntos de Paraguay, que era el cuarto. Hoy está quinta y dos unidades arriba de los guaraníes. Del tercero hacia abajo les descontó a todos. El equipo ha ganado confiabilidad y adquirió fortaleza defensiva. No da festivales de fútbol, pero ha tenido que reparar fallas esenciales como cortar la diarrea en el arco propio (había recibido 11 en cuatro encuentros). Ahora fueron apenas 3 en igual cantidad de partidos. Encontró el mediocampo y está buscando mayor contundencia arriba. Todo en poquísimo tiempo, tres meses exactos.

Frente a Bolivia planteó un partido lógico en un escenario siempre traumático: esperar, dejar que el local hiciera el gasto en la altura y aprovechar mínimas oportunidades de golpear. Se le estaba dando gracias al magnífico gol de Roger Martínez (un acierto su inclusión). Bolivia no contó con situaciones de gol, ni antes ni después. Llegó a la red con un bombazo de afuera, a 23 metros del arco de Ospina, inatajable. No hay crítica posible, no se puede decir “Se durmieron, no supieron mantenerlo”.



El rival también juega y acertó un misil desde media distancia, no hubo fallo individual ni colectivo. No fue la tarde del mejor elemento que tiene Colombia hoy, Luis Díaz; Andrade falló un gol que interiormente se lamentará mucho tiempo. Y tampoco es fácil dominar ni elaborar juego ni progresar en el campo en La Paz. Quien haya estado allí lo sabe. Se puede ganar, aunque no es seguro. Uruguay jugó diez veces con Bolivia en la altura y ganó una.



Para llegar a Catar es indispensable obtener 27 puntos, el 50% exacto de los 54 en juego. Carlos Queiroz consiguió un bajísimo 33% de eficacia. En su corto lapso, Rueda ya alcanzó el 55,55%. Para lograr los 18 que faltan deberá seguir en ese promedio: 55%. Ni uno menos. La buena nueva es que le quedan seis compromisos en Barranquilla. Igual, no será fácil rascar 18 de 33, debe enfrentar dos veces a Brasil, entre otras cosas. Y visitar Argentina y Uruguay. Es un cuadro si no severo, al menos de cuidado. No hay que operar, sí hacer tratamiento.



Ahora toca Paraguay, que hace tiempo viene extraviado, no le aparecen jugadores y sufre una alarmante carencia de gol; apenas ha marcado 6 en siete cotejos. Tampoco genera situaciones. Apuesta todo a la presión física, corren, corren, corren… Complican con desgaste. Eduardo Berizzo está muy cuestionado y le falta su estrella, su luz: Micky Almirón. El Newcastle inglés no lo quiso ceder. Es una oportunidad para dar otro golpe en el Defensores del Chaco. Aunque también la Albirroja se jugará la vida, porque si no pierde el tren. Pinta bien, pero esto es fútbol, acá dos más dos son siete. Y los partidos hay que jugarlos.





JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO

JorgeBarrazaOK

