¡Arrancaron! Europa, en carrera hacia Catar (Último tango, opinión)

Sin público, sin ruido y sin atractivos especiales, con Estonia 2 - República Checa 6 y Turquía 4 - Holanda 2 se largó el miércoles la carrera europea hacia Catar 2022. Que no presentó choques estelares en la primera fecha ni los presentará porque los 55 competidores se agrupan en diez zonas y está armada de modo tal que los grandes no se junten en la fase de grupos y se les facilite la clasificación.

Sí hubo un par de novedades en los extremos etarios: Zlatan Ibrahimovic, cercano a los 40 años, volvió a la selección sueca -en la que había jugado 116 partidos con 62 goles- después de casi cinco años de haberse retirado, enojado tras una derrota ante Bélgica. Suecia venció a Georgia por la mínima en Estocolmo.



En la antípoda generacional, Pedri, el chico que viene asombrando en el FC Barcelona con apenas 18 calendarios, debutó en el magro empate de España frente a Grecia. Volante cerebral y de exquisito manejo, se puso la camiseta del Barça a los 17 y fue figura desde el primer día. No tembló por calzarse la Roja, ya tiene la grandeza adentro, pero lo marcaron hombre a hombre y no pudo brillar. Pedri nació en diciembre de 2002; para entonces, Zlatan llevaba cuatro años en Primera y quince partidos internacionales con la amarilla de Suecia. Tal es la diferencia. Lo bonito es que, con 22 años de por medio, Pedri e Ibra podrían enfrentarse hasta dos veces próximamente: el 14 de junio por la Eurocopa y el 2 de septiembre en el premundial. España y Suecia comparten el grupo B, uno de los más difíciles. Ellos dos y Grecia pueden hacerse mucho daño.



El retorno de Ibrahimovic fue muy emotivo para él, lloró en la conferencia de prensa previa, pero divide aguas en su país. Mucha gente, una mayoría, está encantada, otra aborrece su genio efervescente y su egocentrismo. El exitosísimo escritor Jonas Jonasson (El abuelo que saltó por la ventana y se largó), muy futbolero, no lo ve con buenos ojos: “Para mí, Ibra tiene un carácter demasiado fuerte. La única opción que tenemos de ganar a España en la Eurocopa es nuestro estilo colectivo, no con estrellas individuales. No sé si merece mucho la pena que vuelva a la selección. Si además se le permite que vuelva a mandar en el vestuario, habrá problemas”. Luego agregó: “Yo prefiero a once Henrik Larsson que a un Ibrahimovic. Con once Larsson ganas a cualquier equipo. En cambio, no sé si con once Ibras puedes ganar a alguien, sinceramente”.

Zlatan Ibrahimovic, casi a los 40 años, volvió a la Selección de Suecia. Foto: Efe



Esta clasificatoria europea que acaba de arrancar marca un nuevo récord de participación: 55 equipos en procura de uno de los 13 cupos que FIFA otorga a la UEFA. Para el Mundial 2018 fueron 54, pero entonces no intervino Rusia pues estaba clasificado de hecho como anfitrión. Ahora Rusia participará, pero ad referéndum, bajo amenaza de quedar afuera aún cuando conquiste una plaza. ¿El motivo…? 9 de diciembre de 2019, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sancionó a Rusia, prohibiéndole participar por cuatro años en todos los eventos deportivos más importantes, luego de que no cumpliera con los requisitos para enviar datos de laboratorio de sus deportistas, los cuales fueron manipulados, según los investigadores. No obstante, la selección rusa puede tomar parte de la Eliminatoria (hoy debuta frente a Malta), ya que la medida solo es aplicable a la fase final del Mundial. Incluso si Rusia clasificara, los futbolistas rusos aún podrían participar en el torneo, a la espera de una decisión de la FIFA. Sin embargo, un equipo que represente a Rusia, use su bandera y su himno no puede participar por la decisión de la AMA. Y FIFA está afiliada a la agencia antidopaje, debe respetar sus decisiones.



Como todo el fútbol mundial, seguirá jugándose sin público, y en algunos casos en terreno neutral. Portugal, con varios futbolistas en la Premier League, recibió a Azerbaiján en Turín, donde Cristiano Ronaldo fue local y apenas ganó 1-0 con un gol en contra. La razón es que muchos de sus integrantes militan en la Premier League y Gran Bretaña exige una severa cuarentena al regreso tras viajar a ciertos países, uno de ellos Portugal. Si jugaran en Lisboa, por ejemplo, al reingresar a la isla deberían hacer estricto confinamiento de diez días en un hotel designado por el Gobierno, sin siquiera poder entrenar.



El sistema de disputa: habrá diez grupos, 5 de 5 equipos y 5 de 6. Los ganadores de cada zona van directo a Catar. Los 10 que queden segundos más 2 de la Liga de Naciones formarán seis semifinales a partido único. Allí quedarán 6. Estos se medirán en tres finales únicas. Los tres triunfadores irán también al Mundial.



UEFA, que siempre quiere un cupo más, mira con recelo a Sudamérica pues el Viejo Continente clasifica 13 equipos (24% de sus asociaciones), en tanto Conmebol pone 4,5, con la posibilidad siempre de que sean 5 (50%). El resquemor europeo se basa en que actualmente son amplios dominadores del fútbol universal, en tanto Sudamérica está viviendo de sus historiales, ricos antes, pobres ahora.



Prueba de esa riqueza es Francia. Didier Deschamps convocó para estos tres primeros juegos (Ucrania, Kazajstán y Bosnia) a 26 jugadores. Entre ellos están Lloris, Sissoko y Ndombélé (Tottenham), Pavard, Coman y Lucas Hernández (Bayern Munich), Mbappé y Kimpembe (PSG), Kanté y Zouma (Chelsea), Varane y Mendy (Real Madrid), Pogba y Martial (Manchester United), Digne (Everton), Dembelé (Barcelona), Rabiot (Juventus), Lemar (Atlético de Madrid) y un largo etcétera. Y se da el lujo de dejar fuera a Benzema (Real Madrid), Fekir (Betis), Theo Hernández (Milan), Lacazette (Arsenal), Doucouré (Everton), Kurzawa (PSG), elementos valiosos que serían titulares en cualquier otra selección. Francia podría armar tres combinados competitivos. Es el campeón vigente y leyendo esta nómina da para pensar que puede repetir el título en la península arábiga. Pero apenas empató con Ucrania…



Último tango...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK

