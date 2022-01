Análisis: el rival de Colombia: ¡Cuidado! Perú está jugando mucho

“Contra Perú toca ganar sí o sí…” Es la misma canción que venimos escuchando hasta el hastío. Fue así ante Paraguay, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay… “Esta vez, sí…” “Es ahora o nunca…” “Hoy no se pueden escapar esos tres puntos…”

Barranquilla no ha sido un talismán precisamente. De 21 puntos jugados allí, Colombia obtuvo apenas 10 (47,6 por ciento). O sea, ni siquiera llegó al cincuenta por ciento en casa. Mala tarea.



Cuando se pierden puntos de local es menester recuperarlos de visita, pero ocurre que, extramuros, Colombia apenas sumó 7 sobre 21 posibles, o sea un magro 33,3 por ciento.



Traducido: mísero adentro, famélico afuera. Sumadas ambas variantes, logró 17 puntos de 42, un 40,47 por ciento. ¿Habrá logrado alguien clasificar a un Mundial con un porcentaje tan bajo de eficacia…? Para Sudáfrica 2010, Uruguay fue quinto con 24 puntos, la cifra más baja con la cual un sudamericano obtuvo el boleto a un Mundial. Y eso representaba el 44,44 por ciento. De modo que habrá que creer en Dios, la Virgen y el Espíritu Santo.

Es otro Perú



Los números dicen claramente que no es un problema achacable a la localía. A Rueda le entregaron un auto con problemas de motor. Pisa el acelerador y no se mueve. Entonces aflora el mismo latiguillo que en todos los demás países cuando la mano viene mal barajada: “Material hay de sobra, el malo es el técnico”.



Pero, atención, estos muchachos ya le sacaron canas verdes a Queiroz también. Y si viene Guardiola, puede que tampoco sirva Guardiola.



Reinaldo Rueda tuvo un debut feliz justamente ante Perú en Lima, el rival del viernes: un 3-0 balsámico, para enderezar la nave y poner proa a Catar. Tal antecedente induce a pensar que es un partido ganable ante un rival accesible.



En aquel momento -3 de junio- Perú iba último con un solo punto, producto de cuatro derrotas y apenas un empate con Paraguay. Desde entonces, mucho ha cambiado: Perú sumó 16 puntos y Colombia 10. Hoy es un rival distinto, evolucionado.



Para empezar, salió Paolo Guerrero, prácticamente un exjugador, glorioso pero ex, y entró el italiano Gianluca Lapadula, un nueve vivísimo, de excelente manejo de balón y brillante en el toque, especialista, además, en jugar de Robinson Crusoe arriba.



Sabe aguantar la marca y esperar la llegada de los volantes para unirse a ellos. Lo descubrieron tarde, en dos semanas cumple 32. Para Gareca fue encontrarse con un billete ganador entre la basura.



También apareció Alexander Callens, un zaguero fuertísimo y confiable, una especie de Otamendi, que te lleva puesto y es firme de arriba, apto para disputar los centros con Dávinson o Mina. Fue campeón y figura con el New York City en Estados Unidos. Resultaron dos refuerzos de nivel A.



A ellos debe agregarse la recuperación de Christian Cueva, un 10 al que papá Gareca le ha perdonado varios deslices, quizás porque no tiene otro igual. Además de su técnica, de su toque y su ingenio, Cuevita tiene una movilidad natural que es el sueño de cualquier técnico.



Una ardilla que no para nunca de moverse y crea espacios y situaciones de gol. Y luego han surgido tres nuevos con excelentes aptitudes técnicas: el lateral izquierdo Marquitos López (22 años, San José Earthquakes, de la MLS), que sabe mucho con la bola; el volante derecho Sergio Peña (26, Malmö, Suecia), también muy dúctil y con buen remate al pisar el área; por último, Christofer Gonzales (29, Sporting Cristal), un medio que a la pelota la trata de che. Canchita estará en el banco, probablemente también Pedro Aquino, casi una copia en lápiz de Wilmar Barrios que triunfa en el fútbol mexicano.

La fuerza de los históricos



Y están los ya históricos Renato Tapia, volante de primera línea muy valorado en el Celta de Vigo, y el mejor futbolista peruano de los últimos tiempos, el que marca los tiempos y mueve al equipo a su son: Yoshimar Yotún, un zurdo que es una enciclopedia. También el gran arquero que es Pedro Gallese, un pelito menos que Ospina, pero bueno-bueno.



Para muchos puede que esté en duda su fortaleza anímica, pero todos juegan a la peruana, es decir con altísima pulcritud y ortodoxia en el cuidado de la herramienta.



No es el Bayern Munich ni el Manchester City, pero con la número cinco en los pies no son menos que nadie. Les faltará un jugador importante, por fuerza y temperamento: Luis Advíncula (Boca Juniors), con una fecha de suspensión, al igual que el otro lateral, Miguel Trauco (Saint-Étienne), aunque en su caso es menos problemático, Marcos López está igualado en rendimiento. También han perdido por lesión a Christian Ramos, central titular.



Casi seguramente la alineación para Barranquilla será con Gallese; Corzo, Abram o Zambrano, Callens y Marcos López; Tapia y Yotún; Carrillo, Peña y Cueva; Lapadula. La duda en Perú es si incluir a Pedro Aquino y formar un parachoques, un triple cinco, pero es difícil que Gareca se traicione, lo más probable es que salga a jugar de tu a tu. Gareca es como el tipo al que lo provocan y se pelea, aunque pierda. No rehúye.

Ricardo Gareca



Justamente, la virtud central de esta selección es la convicción de Gareca para no ratonear, no meterse atrás, salvo que lo encajone el contrario, y disputar el partido en el medio. Ricardo es un convencido de que el estofado del fútbol se cocina en la media cancha. Y ahí tiene sus 24 kilates: Tapia y Yotún, Carillo, Peña y Cueva. Es su quinteto imperial. Por ellos, básicamente, Perú es quizá la selección que mejor fútbol ha mostrado en esta Eliminatoria.



Brasil es potencia y gol, Perú es manejo, elaboración, toque. Le costó horrores en las primeras fechas, pero fue ensamblando y ahora suena bonito. Es un equipo que, con infinidad de cambios de nombres, por lesiones o suspensiones, no ha mutado una pizca su forma de jugar, tiene internalizada hasta el hueso la idea del entrenador. Luego está la menor o mayor jerarquía que le da cada intérprete, pero el libreto está: salida limpia de atrás, pelota al pie, avance en bloque, dinámica en Cueva y Lapadula para generar espacios y volantes que llegan a las dieciocho.



Y está Gareca… Uno de los más grandes entrenadores que ha dado el fútbol argentino en los últimos años. Con el respeto por Simeone o Gallardo, está ahí, cabeza a cabeza. Si mete doblete mundialista con Perú no va a alcanzar el bronce para las estatuas. Una en el estadio Nacional y otra en el Aeropuerto de Lima. Eso para arrancar. El Flaco va a ser muy, muy codiciado para la próxima Eliminatoria.



Sin el lateral y el zaguero derecho titulares, Perú deberá cuidar con el ejército, la marina y la aviación esa banda por donde arranca y pasa Luis Díaz, el gran crack colombiano, el Willington de hoy. Ahí hay banderas rojas, es zona de tiburones.



Quizás hombre por hombre Colombia le saca una luz de ventaja. O más de una. Perú no tiene un Cuadrado y mucho menos un Luis Díaz. Carece de un Dávinson o un Mina. Ni hablar de Barrios, eso es como las pilas, triple A. Pero con menos músicos suena mucho mejor, lo supera nítidamente en funcionamiento.



Como suele suceder, a los cinco minutos puede haber un rebote en el área, una pelota que llega a la red y todo este análisis será un bollo que irá a parar al canasto. Pero, igual, cuidado con Perú. No es el de la primera vuelta.



