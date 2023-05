Es un antes y un después de Guardiola ... Último tango

Ya hay un antes y un después de Guardiola en la dirección técnica, le digo a un colega colombiano. -¿Tanto así…? ¿No es mucho…?-, me responde. -¿Y Ancelotti…?- agrega.

Ancelotti es un excelente conductor de grupos, también Klopp, Tuchel, Simeone, Xavi, Scaloni son buenos. Y tantos otros. El tema no va de títulos, que Guardiola tiene el doble de casi todos, va de ser revolucionario.



Rinus Michels, para muchos entendidos, incluso France Football, The Times y otras publicaciones es el mejor entrenador de la historia. Y nunca fue campeón del mundo ni de Champions. No le hizo falta, dejó un legado que cambió la forma de entender el juego, de practicarlo.



Lo mejoró. Hasta él, el fútbol era posicional, a la antigua, el lateral jugaba de lateral, el 9 de 9, nadie salía de su zona, se marcaba poco y todo era más o menos como se había inventado ochenta años antes.

1. Rinus Michels. Foto: AFP



A partir de Michels nacieron una serie de conceptos desconocidos como la dinámica continuada, la rotación constante, el todos juegan de todo, la presión, la tenencia de pelota, el adelantamiento para dejar fuera de juego al rival. Y, en el proceso de intentar entenderlo, los rivales recibían cuatro y cinco goles. Fue denominado “fútbol total”. Este deporte cambió para siempre a partir del amsterdamés.



Es cierto, al llegar al Ajax, Michels se encontró con un chico de 18 años muy bueno, de apellido Cruyff, y con Piet Keizer y Win Suurbier, pero los demás eran NN. El Ajax era un equipo semiamateur y con Michels inició su transformación.



El Ajax llegaría a dominar Europa y Holanda surgiría como una potencia mundial. A nadie se le ocurrió decir “seguro… con los millones del Ajax hasta mi abuela sale campeón”, o “con Cruyff yo también gano”, o “por qué no lo hace con el Getafe…” En la tabla de técnicos ganadores, Michels marcha en el tercer pelotón, no figura ni entre los veinte primeros, en cambio al enunciarse a los genios del juego, peleará siempre el primer puesto.



Cuarenta años antes que Rinus hubo otro innovador, el inglés Herbert Chapman, conocido como El padre de la táctica, creador de la llamada WM, pues presentaba cuatro líneas: 3-2-2-3 y eso formaba las dos letras. Previo a Chapman imperaba el llamado “sistema clásico” o 2-3-5. Chapman sorprendió y el Arsenal, su equipo, ganó cinco ligas consecutivas en Inglaterra. Luego, como sucede siempre, los demás adoptaron su fórmula y otros se atrevieron a probar nuevas.

Josep Guardiola Foto: Adam Vaughan. Efe



A los 32 títulos que acumula como técnico, Guardiola puede sumarle tres más en los próximos veinte días: la Premier, la Copa Inglesa y la Champions. No obstante, no agregarán nada a su dimensión de sabio.



La sensacional victoria de su Manchester City sobre el Real Madrid por 4-0 en la semifinal de Europa, deslumbrante, arrolladora, puso de nuevo en el centro de la consideración al estratega (nunca tan justa la palabra) oriundo de Cataluña.



Fue tal la superioridad que el Madrid parecía un equipo liliputiense tapado por la sombra de un gigante. Nunca le permitió siquiera intentar una reacción seria. Borró a Vinicius, a Benzema, a Modric, a las posibles válvulas generadoras de juego. Lo destrozó con ese juego aterciopelado de pases y toques infinitos



Fue 4 a 0 porque Courtois y la Providencia son madridistas. Era para 6 ó 7, pero aún así el resultado no refleja el baile, el festival de fútbol, la excelencia de juego, la fiesta para los ojos que fue el Manchester City. Apabulló al Madrid a puro toque, a pura calidad. Fue una orquesta sinfónica ejecutando notas de la más alta calidad que se haya visto.

Manchester City goleó al Real Madrid y es finalista de la Champions Foto: Oli Scarff. AFP



Tan solo comparable al Barcelona del mismo Guardiola de los años 2008 al 2012. A los 15 minutos, el equipo Ciudadano había dado 124 pases contra 14 del Real Madrid. Y la posesión era 79 por ciento a 21 por ciento. Fuera donde fuera la bola siempre había uno del City para capturarla y jugarla con prolijidad, acierto y sentido. Siempre a un compañero destapado y en buena ubicación para seguir progresando en la maniobra. Era tan abrumador que generaba estupor.



Conste que ninguno de los cinco goles del City en el doble enfrentamiento fue obra de Erling Haaland. No hacía falta, todos llegaban a posición de gol y podían marcar. De la forma en que juega el City los goles no se buscan, se encuentran. Y encontró cuatro. El Chiringuito, los diarios Marca y AS, la Cadena SER, toda la industria madridista logró instalar la idea de que el de Guardiola es “el fulbito”, o sea el fútbol de pasesitos sin sentido, sin verticalidad, el fútbol ingenuo, que aburre, pero los equipos de Pep son los más ganadores y goleadores de que se tenga registro. ¡Y vaya si divierten…! Un fútbol de seda que enloquece a los rivales y encanta a los públicos neutrales.

"El factor desequilibrante es Pep, su método, su idea, indescifrable para los técnicos rivales".

TWITTER



“Claro, con todas esas estrellas ¿cómo no va a ganar…?”, demeritan multitudes de contras de Guardiola. Preguntamos: ¿Stones es una estrella…? ¿Akanji es una estrella…? ¿Walker, Ruben Dias, Gundogan, Rodri, Bernardo Silva, Foden, Julián Álvarez son estrellas…? Nadie hablaba de ellos antes de llegar al City. Podemos dar el rótulo de galácticos a De Bruyne y Haaland, de acuerdo, el resto son buenos o muy buenos futbolistas que estaban al alcance de cualquiera de los clubes poderosos de Europa.



La última oferta del Madrid por Mbappé fue de 220 millones de euros. ¡Eso es tener plata…! No lo fichó porque Kylian prefirió seguir en el PSG. Mientras el Madrid insistía por él ante el PSG, el City se llevó a Haaland por 60. Con aquellos 220 el Madrid se compraba cuatro Haalands, simplemente no lo supo ver, el City sí. Guardiola pagó 50 millones por Bernardo Silva, Tchouameni le costó 80 a Florentino Pérez. ¿Quién es el más rico de los dos…?



Millones aparte: si el miércoles jugaban los mismos veintidós, pero cambiábamos los técnicos, ¿cómo terminaba el partido…? Posiblemente ganaba 4 a 0 el Madrid. El factor desequilibrante es Pep, su método, su idea, indescifrable para los técnicos rivales. Nunca nadie ejerció tanta influencia en el juego, sobre todo en los tiempos modernos, donde siempre hemos escuchado que “ya está todo inventado”. Pero él sigue inventando.



Puesto por puesto, el Madrid supera en calidad al City, el City lo aplasta en juego de conjunto. Desde luego que Pep necesita buenos intérpretes para concretar su idea, esto es fútbol no futbolín, no son muñequitos manejados desde afuera. Todos necesitan buen material para llegar al éxito. Pero, atención, en esta temporada el City fichó por 150 millones y vendió por 186. Pasa que hay buen ojo. Si mañana Guardiola rompiera con el City y anunciara que quiere 100 millones de euros anuales de contrato habría una cola de clubes pujando por contratarlo. De Inglaterra solamente, seis o siete. El fenómeno es él.



“¿Por qué no hace lo mismo con el Almería…?”, preguntan en Twitter, esa fuente de sabiduría. Con la misma dotación que hoy tiene el Almería, lo optimizaría, en tres meses mejoraría notablemente su rendimiento y con un par de refuerzos empezaría a pelear puestos de copas europeas. Llegar a la final de la Champions es una revancha personal del extraordinario conductor catalán y, a la vez, alcanzar la cúspide para el proyecto City, que desde que lo tomó el fondo de inversión emiratí ha sido una escalera hacia la excelencia. Tomaron un club de abajo de media tabla y con once descensos y lo convirtieron en una marca universal.



Legiones esperan que alguna vez Guardiola salga aunque sea segundo, para desfogarse: “¿Viste…? te dije, es un tronco” Pero no se ilusionen...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK