Pasan las horas y el fútbol femenino no sale de la consternación por el asesinato de Paulo Andrés Carabalí, hermano de Jorelyn, jugadora de la Selección Colombia que viene de hacer historia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.



Este martes, en el Movistar Arena de Bogotá, se ha llevado a cabo el homenaje a las 23 guerreras del equipo nacional. Y aunque Carabalí no pudo estar físicamente en la tarima, sí acompañó a la distancia el evento junto a su compañera Daniela Caracas.



En medio del homenaje a las jugadoras, hubo varios momentos de tributo a Jorelyn. Y en medio de ese espaldarazo de sus compañeras, cobraron eco las duras palabras de Verónica, la mujer del fallecido Paulo Andrés.



'La muerte fue la única que pudo separarnos'

Asesinaron a Paulo Andrés Carabalí, hermano de futbolista de selección Colombia Femenina. Foto: Archivo particular

A través de sus redes sociales, Verónica, con quien Paulo Andrés mantenía una relación de tiempo atrás, compartió el dolor que ha sentido por su partida.



En una seguidilla de mensajes, la joven ha retratado a cabalidad el sufrimiento que vive.



En sus letras, ha resultado inevitable hacer alusión al fallecimiento de su hijo, que ocurrió hace un año.

"Dios sabe lo fuerte que he intentado ser en este tiempo, pero los golpes que me da la vida son inexplicables. Hasta el último día junto a ti, la muerte fue la única que pudo separarnos", apuntó en uno de sus mensajes.

Uno de los mensajes de la mujer de Carabalí. Foto: Redes sociales

"Me destrozaron la vida, me dejaron sola", expresó en otro.



"No merezco esto, Dios", dijo en uno último.

Lo que se sabe del asesinato de Paulo Andrés Carabalí

El crimen, según la información preliminar, ocurrió en la madrugada del lunes, cuando el hombre estaba en una discoteca de esa ciudad, capital del departamento del Valle del Cauca.



"A la 1.00 de la mañana sucede el homicidio de una persona en la parte interna de un establecimiento nocturno, donde según lo que se ha podido determinar con los vigilantes (...) es que ingresó un sujeto que disparó contra una persona que se encontraba departiendo allí con su compañera sentimental", dijo el comandante de la Policía de Cali, coronel William Quintero.

