Andrés Carabalí, hermano de la jugadora de la Selección Colombia Jorelyn Carabalí, fue asesinado en Cali.

Carabalí, según las primeras informaciones, departía con algunos amigos en una discoteca, cuando fue víctima de un ataque con disparos.

(La Selección Colombia femenina ya está de regreso tras su histórico Mundial)

Los hechos pasaron en un centro de rumba ubicado en la avenida 6N #15N-94 de Cali, pero la policía no ha dado más información.



Jorelyn fue una de las mejores jugadoras de Colombia en el último Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en la que el que el equipo fue eliminado en los cuartos de semifinal por Inglaterra, 2-1.



Carabalí se destacó en el grupo de Nelson Abadía durante este certamen en el que Colombia quedó dentro de las mejores ocho selecciones del torneo.



"Lo que se sabe es que se dedicaba al tema de gota a gota donde residía, lo que le generó problemas con algunas estructuras", indicó el coronel William Quintero, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cali en Blu.

Facebook Twitter Linkedin

Jorelyn Carabalí. Foto: EFE

Otra tristeza

Jorelyn, en el 2017, antes de ser llamada por el Atlético Huila, había perdido a su hermano Luis.



“Cuando se acabó la Liga, regresamos a la escuela para seguir trabajando. A los pocos meses, mi hermano falleció y pocos días después me llamaron de la Escuela. El presidente de Atlético Huila quería contar conmigo y otras jugadoras, pero yo no me quería ir por el momento que atravesaba”, dijo en femeninafutbol.com

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia femenina empató con Costa Rica. En la foto, Jorelyn Carabalí (19). Foto: Luis Ramírez. Efe

Y en el 2022, Jorelyn lloró la pérdida de un sobrino, en plena participación de la Copa América.



“Hubo un suceso familiar con una de nuestras futbolistas. Eso quiere decir que somos tan unidos que nos afecta todo. Fue la muerte de un sobrino de Jorelyn Carabalí”, dijo Abadía en su momento.



La jugadora debutó con la selección mayor de Colombia el 18 de enero de 2021 contra Estados Unidos en un partido amistoso.



Y el 3 de julio de 2022 fue convocada por el técnico Abadía para la Copa América Femenina 2022 de Colombia.

(Shakira ‘sigue tocada’ y prepara otro ‘duro golpe’ para Gerard Piqué)(Neymar tiene nuevo equipo, se va de Europa: revelan cómo es la millonaria operación)