Piqué y Clara Chía reciben contundente ataque de su enemigo: 'No pueden victimizarse'

Desde que se anunció la separación de Gerard Piqué y Shakira, el paparazzi y reportero Jordi Martín se convirtió en una figura pública y en una de las referencias para obtener información de la expareja. Asimismo, se ha reconocido su labor por la exposición de Clara Chía como la nueva novia del exfutbolista.



Puede ser de su interés: Shakira y Piqué, insólito: habrían echado a cocinero porque no preparó un pollo

Los problemas Martín y Piqué

El paparazzi español fue ‘la piedra en el zapato’ de la relación entre Piqué y Clara Chía, ya que persiguió a la pareja para tomar fotos reveladoras que dejaron en evidencia las infidelidades del exfutbolista del Barcelona.



Por esta y otras razones que atentaron contra la vida privada del empresario catalán, Jordi Martín fue demandado por la pareja debido a la insistente persecución. Piqué colocó una orden de alejamiento ante la justicia de España, situación que perjudicó el trabajo del paparazzi, ya que no podía acercarse a menos de 3.000 metros.



Le contamos: Actor de la Casa de Papel arremetió contra Shakira: 'Qué pereza das'

Facebook Twitter Linkedin

Piqué, Shakira y Jordi Martin. Foto: @Shakira, @jordimartinpaparazzi

Además, alegaron que se sintieron acosados y que su vida privada estaba quedando muy expuesta, ya que siempre estaba presente en momentos delicados.



En su defensa, Martín aseguró que siempre ha hecho su trabajo de forma legal y que nunca ha perjudicado la relación de la joven de 24 años y el exjugador de 36 años.

Jordi arremete contra Clara Chía

Jordi Marín habló de los problemas legales que tuvo en los últimos meses con Claar Chía y Piqué y explicó en Amor y Fuego que la novia del exjugador fue la encargada de abrir la querella penal.



“Ella solicitó extenderla porque, dicen mis abogados, Clara Chía dice que sigue teniendo problemas psicológicos derivados por Jordi Martin (...) Ella seguramente apelará nuevamente, pero mañana iré a darle los buenos días”, explicó el paparazzi.



Eso sí, el periodista afirmó que Clara Chía está mintiendo: “Esta señorita no puede decir que tiene problemas mentales derivados por mí, no puede victimizarse. Yo soy periodista, necesito trabajar, ella no puede jugar con mi pan por victimizarse”

Y agrego: "Clara Chía sí puedes salir de tu casa, estuviste en Croacia en un barco, cuando Europa Press te pregunta en la calle, sonríes, cuando los fans te abordan en la calle, sonríes, cuando tu pareja cuelga una foto ante 23 millones de seguidores y sonríes. Así que basta de victimizarte por ser mujer”.

Fin de la Causa Judicial

Hace algunas semanas, mientras Clara Chía y Gerard Piqué disfrutaban de unas tranquilas vacaciones en las playas de Croacia, llegó la peor de las noticias para la pareja española que podría arruinar su ‘luna de miel’ y la tranquilidad de su idilio de amor.

El pasado 7 de septiembre, los famosos fueron informados de que el fotógrafo demandado por ellos podría volver a acercarse a la pareja tras finalizar el fallo en su contra y podía volver a ‘asediar’ a los españoles sin ningún problema.



Además: Shakira: esposo de Lili Melgar expone a la familia de Piqué; explosivas declaraciones



"Hoy finaliza la orden de alejamiento (...) Nos vemos pronto", fueron las palabras de Jordi Martín hace algunas semanas tras conocer el fallo de la justicia.

Acabo de salir del juzgado con una buena noticia. @3gerardpique retira todos los cargos contra mi. pic.twitter.com/ECn4N3pZWS — Jordi Martin (@jmpaparazzo) September 27, 2023

Fin de la restricción

Facebook Twitter Linkedin

El exjugador del Barcelona, Gerard Piqué. Foto: Captura de pantalla 'CHANCE', Instagram de Gerard Piqué

Jordi Martín recibió una muy buena noticia que llegó directamente desde el jugador Gerard Piqué. El fotógrafo español confirmó que el exprometido de Shakira retiró todos los cargos contra él: “Acabo de salir del juzgado con una buena noticia. Gerard Piqué retira todos los cargos contra mí”, escribió en sus redes sociales.



La causa legal que había en su contra quedó cerrada de forma oficial y puede preparar su contraataque contra Clara Chía y Piqué. Hace algunas semanas, Jordi reveló, en una charla con People en Español, que se está preparando para continuar con su labor: perseguir a la pareja española y capturar todos los momentos de su vida privada.

¿Quién es Jordi Martín?

Martín es el responsable de captar con su cámara varios momentos íntimos de la pareja española tras el escándalo que explotó el año pasado, luego de que Gerard Piqué finalizara su relación con Shakira.



Lea aquí: La llamativa reacción de Antonela Roccuzzo con Shakira en medio del éxito de 'El Jefe'



A lo largo de su trayectoria en los medios de comunicación, Martín ha tenido diferentes problemas con más famosos. Uno de los más recordados fue con David Bustamante, caso que terminó también ante la policía, pues llegó a la agresión física, en este caso del periodista hacia el famoso, ya que, según el testimonio de Bustamante, este buscaba obtener información a la fuerza de su nueva novia.



Además, el reportero ganó fama internacional gracias a su cobertura de la ruptura de Gerard Piqué y Shakira, así como de la exposición de Clara Chía como la nueva novia del español.

Facebook Twitter Linkedin

que vivió en España. La cantante colombiana Shakira, luego de la tormentosa separación con su expareja Gerard Piqué, finalmente se fue de Barcelona para radicarse en la ciudad de Miami. Foto: Instagram@ Shakira/@jordimartinpaparazzi

Por otro lado, Martín fue quien sacó a luz la primera fotografía en la que Gerard Piqué y Clara Chía aparecen juntos. Por toda la información que ha obtenido de los famosos, Martín se convirtió en uno de los periodistas de confianza sobre temas de la cantante colombiana. Incluso, ha llegado a ser entrevistado en diferentes medios por esta razón.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO