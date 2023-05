El defensa Jordi Alba ya no jugará en el Barcelona la próxima temporada, según anunció este miércoles el club catalán, que ha llegado a un acuerdo con el jugador para rescindir el año que le quedaba de contrato.

"El FC Barcelona y Jordi Alba han llegado a un acuerdo para la desvinculación del contrato que el jugador tenía con el club hasta el final de la temporada 2023-24", informó la entidad azulgrana.



(Piqué: Clara Chía le salvaría su empresa Kosmos al aceptar esta millonaria cifra)

(Supermán' López explota contra estamentos del ciclismo: 'Nos empujaron hasta el fondo')



A través de un comunicado, el Barcelona ha querido expresar públicamente su agradecimiento a Jordi Alba "por su profesionalidad, compromiso, dedicación y el trato siempre positivo y cercano" y le ha deseado "suerte y éxitos" en el futuro. "El Barça siempre será tu casa", concluye la nota.

Facebook Twitter Linkedin

Jordi Alba Foto: Andreu Dalmau / EFE

El lateral de L'Hospitalet de Llobregat, de 34 años, se despedirá de la afición culé después de once temporadas en el primer equipo, en el partido de LaLiga Santander que el Barcelona disputará este domingo ante el Mallorca en el Spotify Camp Nou.



Al igual que el capitán azulgrana, Sergio Busquets, que recientemente rechazó una oferta de renovación del club por una temporada. No se sabe cuál sera su futuro.

(Diluvio de memes por aguacero en Millonarios vs. Peñarol)



EFE