'Merecíamos un poco más', asegura Jordi Alba

"Es un golpe duro. Merecíamos un poco más, el otro día ganamos (a Suiza en los penales) y esta vez no ha habido esa fortuna", dijo Alba.

"Estoy orgulloso de todos los compañeros, staff... hemos formado un grupo magnífico", añadió Alba, sin dejar de admitir que "estamos jodidos. Hemos jugado de tú a tú a una de las mejores selecciones que recuerdo de Italia y ahora de Europa. Hemos merecido algún gol más", dijo, insistiendo en que fue un partido muy igualado.



"Llevo 9 o 10 años en la selección y hacía tiempo que no veía un grupo así. Jode perder pero jode más la ilusión que veía en la expedición, jugadores... He estado en vestuarios magníficos pero lo que se respira aquí es diferente", añadió. Alba se declaró convencido de que "sí es para el Mundial esta selección".



"Luego en el Mundial se verá, vienen selecciones importantes como Argentina, Brasil pero habrá que intentar estar ahí y hacer un buen papel", aseguró.



Respecto a su presencia en la selección, Alba mostró su deseo de llegar a Qatar-2022. "Físicamente me veo bien y mentalmente mucho mejor que otros años. Cuando no dé el nivel o el míster decida que no lo doy pues dejaré de venir", dijo.



