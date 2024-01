Lucumí y Dávinson están en el radar de histórico de Italia: pagaría millonario dinero

Dávinson Sánchez se ha convertido en uno de los titulares clave en la era de Néstor Lorenzo. El central se ha ganado un puesto en la Selección Colombia y su rendimiento ha despertado el interés de un gigante de Italia.



El jugador colombiano, que tuvo una salida turbulenta del Tottenham de la Premier League, se ha consolidado en el Galatasaray de Turquía y es uno de los centrales más fiables de la Superliga turca. Sus presentaciones y rendimiento no han sido desapercibidos y el Napoli puso sus ojos en él.

Dávinson Sánchez Foto: Galatasaray

Dávinson se ha convertido en uno de los hombres de confianza del técnico Okan Buruk, esta temporada ha disputado ocho partidos en la liga de Turquía y ha marcado un gol. Además, en la Liga de Campeones fue uno de los más destacados de su equipo y jugó cuatro encuentros, el más recordado contra Manchester United en el que dio dos asistencias.



Los buenos números lo ponen en el radar del Napoli, que busca centrales en el mercado tras la marcha del surcoreano Kim Min-jae y los problemas defensivos que está teniendo el cuadro dirigido por Walter Mazzarri.



Según la información de Calciomercato.it, los del sur de Italia podrían apostar por el colombiano nacido en Caloto y desembolsarían cerca de 8 millones de euros por su traspaso desde el Galatasaray, menos del valor del mercado que le coloca Transfermarkt, que es de 16 millones.

ESCLUSIVA https://t.co/VdiktdtZ9x | 🔥 Il #Napoli ha sondato un nuovo profilo per puntellare il reparto difensivo: avviati i primi contatti con l’entourage di Davinson Sanchez, che spinge dire subito addio al #Galatasaray.



🧐Sarebbe il profilo giusto per rinforzare l’organico di… pic.twitter.com/Ex0YKOo8yk — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 3, 2024

Lucumí también está en la agenda del Napoli

John Jáner Lucumí también despierta el interés del Napoli por su rendimiento preponderante en el Bolonia, equipo sensación de Italia, lo ha llevado a ganarse varios elogios en el país de la bota, siendo uno de los centrales más confiables del torneo.



El técnico del equipo rossoblu Thiago Motta lo ha catalogado como un estandarte en la defensa. Jhon es uno de los jugadores responsables de que el Bolonia, un club de media tabla, esté peleando mano a mano con los grandes de la Serie A y se encuentre en la cuarta posición de la tabla con 31 puntos, superando a Roma, Lazio, Napoli, Atalanta y Fiorentina.



Según el periodista Giovanni Scotti, el club partenopei quiere volver a hacer un intento para fichar al central de la Selección Colombia para conformar una línea de centrales más confiable tras las dudas que ha dejado el brasileño Nathan.

Il #Napoli cerca rinforzi dalla Serie A, o che conoscono bene il campionato italiano. Sarà questa la pista prioritaria, ma non sarà semplice. Piacciono #Lucumi del Bologna (già cercato in estate) e #Dragusin del Genoa, che il Napoli scambierebbe con Ostigard. Idee anche #Demiral… — Giovanni Scotto (@scottotweet) December 27, 2023

"El Nápoles busca refuerzos de la Serie A, o que conozcan bien el campeonato italiano. Esta será la vía prioritaria, pero no será fácil. Les gusta Lucumí del Bolonia (ya buscado en verano) y Dragusin del Genoa, al que el Nápoles cambiaría por Ostigard", escribió el comunicador en sus plataformas digitales.



La idea del Napoli es regalarle un defensor que conozca el torneo y le dé garantías al técnico Walter Mazzarri para volver a la pelea por el Scudetto de Italia.



Sin embargo, no es una negociación tan simple, según la información del portal Transfermarkt, el valor de John Lucumí es de 11 millones de euros, pero desde Italia se habla que su salida del Bolonia no se daría por menos de 20 millones de euros.

