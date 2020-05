'Jugar fútbol sin público es como sexo con ropa puesta': John Carlin

John Carlin podría estar en estos momentos en un avión rumbo a cualquier parte del mundo. Podría estar instalándose en algún lugar de África a fin de investigar para uno de sus artículos, o participando en un documental en Centroamérica, o dando alguna conferencia de periodismo en Colombia. Incluso podría estar pasando vacaciones en Sitges, un pueblito catalán de hermosas playas que le queda cerca de la casa; pero no, Carlin, el afamado escritor y periodista británico (y con nacionalidad española) que ha recorrido el mundo contando cientos de historias y escribiendo de política y deporte, está confinado en Barcelona, donde sobrelleva la pandemia del covid-19.

Además de sus viajes y de todo lo que le ha hecho falta en estos tiempos de crisis mundial, hay algo muy importante que ha despertado su nostalgia: se trata del fútbol. Sí, John Carlin, como muchos, extraña ver por TV el partidito en vivo de la Liga de Campeones; la visita al Camp Nou para admirar de cerca, una vez más, a Messi, o la charla deportiva en tono de discusión –como debe ser– en un café de la ciudad, con cualquier fanático que no le es difícil encontrar allí, o en cualquier parte. Pero por ahora Carlin no hace nada de eso. Como casi todo el mundo, permanece entre paredes, quizá ideando un nuevo libro (escribió, entre otros, El factor humano, que inspiró la película Invictus, y Pistorius, la sombra de la verdad) o pensando en su nueva columna para La Vanguardia (periódico editado en Barcelona), donde muy a menudo habla de fútbol.



Desde allí, entre esos muros donde se niega a ver por televisión partidos de fútbol del pasado, Carlin acepta esta comunicación a distancia con EL TIEMPO para charlar sobre la pelota detenida. Así que tiene mucho que decir, porque es de los que piensan que la vida sin fútbol no es la misma.



¿Les ha hecho falta el fútbol a usted, a la humanidad?

¿A mí y a la humanidad? Por Dios, ¡claro! Nos ha hecho mucha falta. La humanidad depende del fútbol para su alegría, su consuelo, su refugio y quizás, ante todo, como tema de conversación. El fútbol es el gran tema del mundo. La verdad que hoy no hay muchos temas iguales. Yo he sido lector toda la vida de las páginas deportivas y ahora debo confesar que no las leo, no quiero leer otro artículo más nostálgico de lo que pasó en el Mundial del 70, no veo partidos antiguos que ahora los pasan. No me interesan. Un partido es el teatro en vivo, el suspenso, y si ya sé el resultado, carece de toda emoción para mí. Y no soy tan loco por el fútbol que me voy a dedicar a analizar tácticas de la selección alemana del 74.



Es que al periodismo también le tocó reinventarse…

Claro. Es muy duro ser periodista deportivo hoy. Hay que tener mucha imaginación.

¿Extraña ir al estadio?

La verdad es que veo más los partidos en TV que en el estadio, pero vivo en Barcelona, así que voy con frecuencia al Camp Nou, y entenderán que he visto montones de partidos en mi vida y en muchas partes.



¿Qué opina de quienes hoy, en medio de la crisis, dicen que el fútbol no es tan importante?

Es una idiotez tan grande como una catedral. La gente que dice eso pertenece a esa minoría que no entiende del fútbol… ¿Acaso qué tema hay en el que participe la gente con más conocimiento y pasión que el fútbol? Lo hablan las familias, y más, por ejemplo, que el tema de la política, que es minoritario comparado con el fútbol. En condiciones normales, si ahora hubiera una semifinal de la Champions League entre el Barcelona y el Manchester City, tendrías a cientos de millones de personas en la misma conversación.



¿Añora esos partidos?

No solo yo. Si hoy juegan Barcelona-Manchester, o sea Messi-Guardiola, seguro que en Colombia, Miami, Bangladés o Kenia, la gente tendría la misma conversación. ¿Y eso en qué otro ámbito sucede?

¿Qué fútbol cree que nos espera después del coronavirus?

Todo indica que será con estadios vacíos, y a mí eso me interesa poco. Es posible que por desesperación y hambre vea algún partido, pero la verdad es que un partido con 300 personas en el Camp Nou, que tiene capacidad para 100.000, y escuchar los ecos de los jugadores y del DT retumbando por ese coliseo vacío, me deprime bastante. Ver fútbol sin ir al estadio y ver en la TV a esos grandes jugadores sin escuchar esa emoción que vibra y que se sale de tu aparato de TV, es algo a lo que me cuesta mucho verle el atractivo. Como lo dije en mi columna reciente acá en España, jugar fútbol sin público es como tener sexo con la ropa puesta.

Pero ¿cómo lo imagina? ¿Va a ser diferente?

El día que los estadios estén otra vez llenos como antes, ese será el día en el que habremos derrotado el coronavirus. Esa será la vara con la que mediremos si hemos acabado con esta crisis… Eso por un lado, y no sé cuándo va a ocurrir. El otro factor que veo es que en Alemania ya empieza la competición este fin de semana, y en Inglaterra tienen unas fechas listas y hay partidos de la Champions programados para agosto y septiembre. Veremos, porque lo complica, primero, que según se cuenta muchos jugadores están asustados, no les gusta la idea de jugar. Segundo, uno se pregunta si los jugadores irán al choque como en un partido habitual o irán con miedo, nerviosos.



Y otro factor adicional es lo que en Europa llamamos la desescalada del coronavirus, que lo lógico es que más gente se vaya a contagiar, y con un jugador del Barcelona que se contagie, ya ese equipo dejará de jugar por el temor, con lo cual, aun si los jugadores superan el miedo y juegan con toda la entrega de siempre, solo faltará que se contagie uno para que todo se derrumbe. Hay un equipo en Alemania que se llama el Dynamo Dresden (de segunda división) en el que parece que todos los jugadores están en cuarentena porque hubo algunos positivos. Es que muchos futbolistas se van a contagiar. Este intento de reanudar las ligas en Europa lo veo complicado y frágil.



Pero ¿entonces cuándo debería volver el juego?

Es que no lo sé, ni tú ni nadie. Solo Dios sabrá si se va a poder reanudar de verdad. Una vez que se tenga la famosa vacuna, entonces ya todos empezaremos a vacunarnos como locos, pero, ¿volveremos a la normalidad? Eso puede ser difícil. Y quizá nunca la encuentren. Mira cuántos años llevan en la lucha contra el cáncer. Este bicho es difícil de combatir.

Usted ha criticado en su columna el miedo a jugar de los futbolistas. ¿Por qué?

Es que me parece absurdo que los jugadores estén tan asustados del coronavirus. Esta comprobadísimo que las víctimas son mayores de 50 años. Si eres joven de 20 y hasta 35 años y en optimas condiciones físicas, las posibilidades de que te mueras son pequeñísimas. Como he escrito, hay más peligro de que un jugador se mate en su Lamborghini a 200 kilómetros por hora que de coronavirus.



Justamente, ¿qué opina de que preciso en estos momentos de temor haya tantos escándalos de deportistas que violan la cuarentena?

Bueno, por un lado uno oye que los jugadores están asustados de jugar, y por otra parte uno oye, je je, que se van a orgías… Me pregunto, ¿qué es más peligroso, la orgía o el partido? No sé, son chicos jóvenes, con mucho dinero, malcriados y van por la vida de manera inconsciente.

¿Alguna vez pensó que la humanidad viviría este escenario?

Jamás se me pasó semejante cosa. Quizá debí escuchar más a Bill Gates o leer más artículos científicos, porque nunca se me pasó por la cabeza esto, y he viajado mucho, y he conocido muchas experiencias dramáticas.

Jhon Carlin junto a Nelson Mandela. Foto: Archivo particular

¿Se ha puesto a pensar en cómo será cuando pueda volver al estadio o a escribir de algún partido?

Ojalá, pero me hago a la idea de que el fútbol como lo conocemos desapareció. Si vuelve, estaré feliz, será como la resurrección, pero ahora estoy de luto, de baja intensidad y pensando más en mis grandes recuerdos, y medio resignado a que quizá no vuelva a ver el fútbol como antes, o que tardará.



Ha dicho que ha visto muchos partidos. ¿Y a la Selección Colombia?

Últimamente no tanto, pero la Selección tuvo un papel importante a nivel mundial con la famosa Selección de Valderrama, Higuita, y la famosa victoria en Buenos Aires contra Argentina, ¿5-0, verdad? Bueno, recuerdo más esas épocas.



Hoy el gran ícono del fútbol colombiano es James, que no la pasa bien en Madrid…

El pobre James… Está un poquito en una especie de limbo. Parece que cuanto antes se vaya, mejor, a ver si puede recuperar su carrera; me da un poco de pena el chico, ya estaba en el limbo y ahora con todo esto del coronavirus está en un doble limbo.



¿En un futuro piensa estar de nuevo de visita en Colombia?

¿Me lo dices en serio? He estado en Colombia muchas veces, me encanta, he viajado mucho, tengo amigos, pero lamentablemente decir hoy si voy a volver es pura fantasía. ¿Pensar hoy en un viaje? Aquí hay un pueblo cerca de Barcelona que se llama Sitges, con playa. Pues ir allí hoy es un sueño. Así que si mañana me dicen que puedo ir a Colombia, sería como ganarme la lotería.





PABLO ROMERO

Redactor de ELTIEMPO

@PabloRomeroET