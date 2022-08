La temporada 2022-23 tiene que ser la de la resurrección del Barcelona, al menos esa es la pretensión de la directiva que preside Joan Laporta que ha puesto en manos de Xavi Hernández a un equipo muy equilibrado, liderado por Robert Lewandowski y con posiciones duplicadas de primer nivel.

De la depresión tras la marcha de Josep Maria Bartomeu y los 1.350 millones de deudas, a la ilusionante reversión que se atisba, aunque haya sido a base de vender futuros, prácticamente la mitad de los derechos televisivos para los próximos 25 años y un 24,5 por ciento de Barça Studios.Pero no quedaba otra.



(Piqué y Shakira: otro asalto de la pelea, las fortunas que están en juego)

(Nairo Quintana: mensaje a gobierno de Petro tras salir en nuevo video del himno)



Con una deuda desbocada, un patrimonio neto negativo (-451) y una masa salarial desorbitada, todo pasaba por vender las joyas de la abuela y mirar hacia adelante.



Por todo ello, el Barcelona tendría que estar hábil en el mercado y por suerte tuvo en su director deportivo, Mateu Alemany, en el actor más determinante para atraer a las piezas que Xavi tenía en mente.



Así llegó Raphinha, un emergente futbolista brasileño; renovó por debajo de sus pretensiones Ousmane Dembélé, pero sobre todo el Barça convenció a Lewandowski para liderar su proyecto.



Y no se quedan ahí. Elche ha confirmado este lunes la incorporación a su plantilla del lateral izquierdo argentino Lautaro Blanco, quien procede de Rosario Central y ha firmado para las próximas cinco temporadas.



Lo anterior indica que cada vez coge más fuerza el rumor de la posible llegada de Johan Mojica al FC Barcelona.



Si bien se espera que continúe en Elche, la directiva ejecutó el Plan B para que una eventual salida del colombiano no la tome por sorpresa.

Facebook Twitter Linkedin

Johan Mojica: estuvo en los 4 encuentros y fue la opción que eligió José Pékerman para ser el reemplazo de Frank Fabra. Su efectividad en el quite fue del 100 por ciento (¡ojo!), cometió 3 faltas, vio una amarilla cumplió atrás, aunque en la salida, donde tenía una gran perspectiva, quedó en deuda: sólo hizo 9 pases largos en 390 minutos y no brilló con los centros, su especialidad. Foto: Franck Fife / AFP



(Luis Díaz: la razón por la que sí estará en Arabia durante el Mundial de Catar)

(Mike Tyson revelan insólito motivo por el que se apartó de su tigre de bengala)



Deportes