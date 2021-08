Mojica recapacita y le ofrece disculpas a Reinaldo Rueda

Johan Mojica, el futbolista colombiano que milita en el club Elche de España, generó polémica el martes al criticar su ausencia de la convocatoria de Reinaldo Rueda para la triple fecha de la eliminatoria.



Mojica había expresado en sus redes: “¿En serio? ¿Qué hay que hacer, pues?”, al enterarse de su ausencia. Minutos después borró su mensaje.



Pues este miércoles el futbolista se arrepintió de sus palabras y emitió un comunicado retractándose.

"Quiero presentar mis más sinceras disculpas con el profesor Reinaldo Rueda y todo su cuerpo técnico, con mis compañeros de selección, directivos de la Federación Colombiana y por último y no menos importante, nuestra hinchada. Fue un error haberme dejado llevar emocionalmente por la frustración personal de no ser convocado", expresó Mojica.



Agregó: "Reconozco que no es la manera ni el contenido apropiado para expresarme".

Jhon Córdoba, del Krasnodar ruso, también criticó en redes su ausencia de la convocatoria.



