"Johan Mojica, el mejor lateral izquierdo de Europa", fue el titular con el que la firma española Olocip, enfocada en la relación entre el deporte y la Inteligencia Artificial, abrió su última nota en la revista impresa de LaLiga de esta semana.

Según se lee en el informe de Olocip, el colombiano es el de mejor rendimiento e impacto en las grandes ligas de Europa porque "tiene un valor acumulado de 8,33 %, lo que significa que ha generado más de ocho goles esperados para su equipo"



El lateral de la Selección Colombia, en las estadísticas de la firma, que fue impulsada por el exfutbolista español Esteban Granero, supera en el viejo continente a hombres como el español Alex Moreno, del Real Betis, el portugués Joao Cancelo, del Manchester City, el francés Theo Hernández, del Milán, y el español Jordi Alba, del Barcelona.



Para la firma en cuestión, "Mojica ha crecido mucho en las últimas semanas, siendo el jugador más en forma del último mes y el mejor del Elche de toda la temporada".



"Para la IA, es la mejor temporada de su carrera, teniendo en cuenta sus datos desde 2016. Además, gracias a sus acciones, genera un gol cada 346 minutos; ha anotado dos goles y ha dado cinco asistencias en lo corrido de la campaña", se termina de leer en la nota.



🥇@11johanmojica, el mejor lateral izquierdo de Europa



¿Es Mojica el mejor lateral de Europa?

Johan Mojica, lateral izquierdo. Foto: EFE

En la era digital, en la que el análisis del fútbol está siendo dominado por las estadísticas, podría resultar extraño desafiar a los números. Sin embargo, no hay que olvidar que el fútbol no es una ciencia exacta.



Johan Mojica ha tenido un gran desempeño en el Elche, equipo que ha cumplido su misión de mantenerse fuera de los puestos de descenso en la primera división del fútbol español. Los datos que enlista Olocip son ciertos. Lo que habría que ver es si resulta concluyente comparar los datos del rendimiento del lateral colombiano en su club con los de, por ejemplo, otros jugadores que disputan torneos internacionales (competiciones en las que sobre el papel el nivel es mayor).



Así, teniendo en cuenta esas cualidades que no se ven en los informes de Inteligencia Artificial, se podría dar una visión más fidedigna. Claro: sin quitarle mérito a Mojica.



