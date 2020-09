Otro colombiano llega al Atalanta de Zapata y Muriel

EL TERCER CAFETERO 🇨🇴

⠀

Johan #Mojica è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Bienvenido Johan! 👋🏾🤩@11johanmojica is a new #Atalanta player! Welcome Johan! 🖤💙👉 https://t.co/6J3CZxG89W#WelcomeMojica #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/qLIaQOLrIX