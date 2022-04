Johan Mojica, lateral del Elche y quien fue considerado como uno de los mejores de Europa, habló sobre la no clasificación de Colombia al Mundial de Catar.

El lateral, que podría cambiar de club, confesó que aún no asimila que no irá al Mundial de Catar.



"Todavía estoy digiriendo el hecho de no poder ir al Mundial. Es algo trascendental para nosotros y ha sido bastante duro. Le agradezco al cuerpo técnico, porque fueron excelentes personas y aprendimos mucho de ellos", dijo Mojica en Win Sports TV.



Sobre lo que viene para la Selecciín, comentó: "Cada uno tiene su rol y nosotros, los jugadores, tenemos solo que cumplir lo que debemos hacer en el terreno de juego. Ese tema de dirección lo deben hacer las directivas".

Mejor lateral

Mojica fue seleccionado como el mejor lateral izquierdo de Europa, para la firma española Olocip, enfocada en la relación entre el deporte y la Inteligencia Artificial, abrió su última nota en la revista impresa de LaLiga de esta semana.



El lateral de la Selección Colombia, en las estadísticas de la firma, que fue impulsada por el exfutbolista español Esteban Granero, supera en el viejo continente a hombres como el español Alex Moreno, del Real Betis, el portugués Joao Cancelo, del Manchester City, el francés Theo Hernández, del Milán, y el español Jordi Alba, del Barcelona.



Para la firma en cuestión, "Mojica ha crecido mucho en las últimas semanas, siendo el jugador más en forma del último mes y el mejor del Elche de toda la temporada".



