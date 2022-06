Johan Carbonero, futbolista colombiano que juega en Argentina, está en polémica y ha generado discrepancia entre los clubes Gimnasia y Esgrima de la Plata y Racing Club de Avellaneda, por su traspaso.

El caso de Carbonero

Este sábado el jugador colombiano se presentó en el club de Avellaneda para realizar los exámenes médicos. El equipo espera firmarlo por 4 años, generando malestar en Gimnasia. donde dicen que no han llegado a ningún acuerdo con Racing, y que persisten diferencias económicas.



"Mirá, no tiene permiso de parte nuestra para hacer la revisión médica. Si la está haciendo, será cuestión particular, pero de nuestra parte no tiene permiso", dijo el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino.



El colombiano deberá presentar juicio oral por una denuncia que le interpuso una empleada de un hotel por 'acoso y tentativa de abuso sexual', situación que no ha sido impedimento para que Racing quiere cerrar el vínculo.



De acuerdo con el Diario Olé, el caso legal que rodea a Johan Carbonero no fue un obstáculo para darse su llegada a Racing, pues el departamento de legales del club estudió el expediente y le dieron vía libre a la dirigencia para acelerar contratación.



Mientras tanto, el jugador dio declaraciones sobre su llegada a La Academia. "Hoy por hoy es un club que juega muy bien a la pelota, es un club grande y he visto que han pasado varios colombianos por aquí y espero a mí también me vaya bien’, agregó, ‘voy a ofrecer lo que siempre doy a lo largo de mi carrera que es, mucha entrega, desplegar mi talento, rapidez, goles y asistencias".

"#RACING ES UN CLUB QUE JUEGA BIEN A LA PELOTA".



Johan Carbonero se realizó la revisión médica y dijo estas palabras, antes de convertirse en refuerzo de la Academia. pic.twitter.com/sOrYayI1x9 — Racingmaníacos (@RacingManiacos) June 18, 2022

