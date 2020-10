Johan Arango no deja sus andanzas: sancionado e investigado en Perú

La vida del futbolista colombiano Johan Arango parece que siempre va a estar involucrada en escándalos. Del rentado local se fue por tener conductas extradeportivas reprochables, por el consumo de alcohol y por las fiestas a las que siempre asistía.

Todo esto hizo que se mudara al fútbol peruano. Allí con el Binacional comenzó a mostrar su talento, algo que no se puede esconder, pero que al final termina siendo desvirtuado por sus malos comportamientos fuera de las canchas.



En esta oportunidad, sobre el jugador recae una fuerte investigación. Según medios y la misma policía, estuvo de fiesta en la noche del jueves y la madrugada del viernes con personas ajenas a su hogar y otros futbolistas.



La Policía tuvo que ser acto de presencia en la vivienda en la que también estaba el colombiano Camilo Mancilla, lo que generó el malestar rotundo del Binacional, que emitió un fuerte comunicado en el que además sancionaron a Arango con cinco días.



Pero ahí no para todo, hay una denuncia de intento de violación de una mujer, aunque Arango señaló en sus redes sociales que él no había sido denunciado por nada para que lo desligaran de ese hecho.



