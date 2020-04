Johan Arango confiesa con qué afición se disculparía 

Johan Arango ha sido un jugador de dos facetas, de muchos elogios con la pelota pero muy criticado fuera de las canchas. Varias veces protagonizó episodios de indisciplina con los que se creó una mala fama. Ahora, el jugador que actúa para el Binacional del Perú, dice que esa etapa quedó atrás.

A los 29 años, Johan siente que es más maduro: "Es que ya no tengo la edad de antes, ya no puedo hacer lo de antes, cuando tenía 20 tomaba un trago y entrenaba normal, ahora no", dijo en entrevista con el canal Win sports.



Arango confesó que quedó en deuda con la afición de santa fe, equipo en el que jugó en 2017 y 2019, y salió tras bajo nivel y casos de indisciplina. Pues Arango, admitió:



"Con la hinchada que más me disculparía es con la de Santa Fe, porque esa es la hinchada que más me apoyó. Siempre, siempre, siempre", dijo.



Incluso, aseguró que le gustaría regresar en algún momento al cuadro cardenal. "No lo descartaría, pero ahora quisiera dar el salto al otro lado (Europa),y ya llegar (a Santa Fe) más maduro, mayor, para finalizar mi carrera".



