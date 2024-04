Joana Sanz perdona a Dani Alves tras salir de prisión: la prueba reina de su reconciliación

Todas las pistas parecen indicar que la modelo española Joana Sanz perdonó a su esposo Dani Alves, luego de que fuera condenado a cuatro años y medio de cárcel por abusar sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona.

El brasileño, de 40 años de edad, recuperó su libertad la semana pasada, después de permanecer en la prisión Brians 2 más de 14 meses, al ser arrestado en enero de 2023.

Dani Alves con su abogada Inés Guardiola. Foto:EFE Compartir

La defensa de Dani Alves consiguió que la Audiencia de Barcelona le diera la libertad provisional a cambio del pago de una fianza y mientras se resuelven los recursos de apelación del caso de abuso sexual.

A su salida de la cárcel, Dani Alves regresó a la lujosa casa que posee en Barcelona para cumplir su condena allí. Mucho se había especulado si en la misma mansión estaba viviendo la modelo y empresaria Joana Sanz, quien lo había dejado antes del juicio y tras conocer el escándalo de su marido.

Sin embargo, una foto publicada por la modelo de Tenerife desveló que la llama del amor ha surgido de nuevo en el matrimonio y que ella decidió perdonarlo.

El defensa brasileño Dani Alves y su esposa Joana Sanz en Londres. Foto:Facundo Arrizabalaga / EFE Compartir

Este martes, en su cuenta oficial de Instagram, Joana Sanz subió a sus historias la mano de Dani Alves apretando fuerte su mano y un tatuaje que los ha unido a los dos durante años: “1+1=1″. La imagen estaba acompañada de un tatuaje de corazón en la parte izquierda de la mano de Alves.

De esta forma, la empresaria y modelo española pone fina los rumores que hablaban de un nuevo amorío con otra persona.

Dani Alves y Joana Sanz Foto:Instagram: Joana Sanz Compartir

Desmiente una separación

La foto hace frente a las palabras de Marc Leiradó, quien se presentó como un gran amigo de Joana Sanz y explicó en los micrófonos de Europa Press que la mujer salió de la casa que compartía en Barcelona con Dani Alves antes de que él saliera de prisión.

“La información que tengo es que Joana no está en esa casa desde unos días antes de que Dani saliera de prisión y voy a seguir diciéndolo porque tengo las pruebas”, dijo.

Y agregó: “No sé lo que va a hacer mañana ni en las próximas horas, pero hasta el día de hoy Joana no está en esa casa, pero no voy a dar detalles de la relación que tienen porque eso es una cosa que le toca responder a ella, aunque si no está en la casa yo creo que los hechos hablan por sí solos”.

El jugador brasileño de fútbol, Dani Alves, acompañado de su abogada, Inés Guardiola, a su llegada a su domicilio tras salir en libertad provisional. Foto:EFE Compartir

DEPORTES