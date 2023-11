Pareja de Dani Alves habla de la víctima y enciende polémica: 'Solo pienso en mí'

Dani Alves sigue con su proceso, recluido en prisión y en espera de conocer sentencia, en el caso de abuso sexual del que fue acusado por una mujer.

Mientras tanto, la que habló de frente fue su esposa, Joana Sanz, quien en una entrevista en el programa ¡De viernes!, se refirió al futbolista y a la presunta víctima.



"Durante la entrevista, preguntaron a Joana Sanz si pensaba en la presunta víctima de su marido y la respuesta de la modelo ha sido impactante: “Pienso en mí porque, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Además, es un tema que está en manos judiciales, no voy a alimentarlo más, lo resolverán quienes lo tengan que resolver”, dijo en la entrevista.

Facebook Twitter Linkedin

Joana Sanz y Dani Alves. Foto: Instagram Joana Sanz / Dani Alves

Además, Sanz despejó todas las dudas sobre su divorcio: “Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento”, afirma, aunque admitió que al principio no fue esa su decisión: “Él me dijo que hiciera lo que quisiera que no me iba a dar el divorcio y después yo dije ‘pues aquí seguimos’”.



Sanz contó que sigue cerca de su marido en estos momentos. "Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos", dijo.



Alves está acusado de un delito de agresión sexual como presunto autor de la violación de una joven en el reservado de una discoteca de Barcelona en diciembre del año pasado.

Joana Sanz aclara su relación actual con el futbolista: "El amor está. Independientemente de casados o no, es mi familia "🪩 #DeViernes 🔵 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/NGw8Ktj7fw — De viernes (@deviernestv) November 24, 2023





DEPORTES

Más noticias de deportes