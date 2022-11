El presidente de FC Barcelona, Joan Laporta, habló con EL TIEMPO sobre temas coyunturales del fútbol internacional, entre los que estuvo Messi, la copa de Catar, el retiro de Piqué y las próximas competencias a las que se enfrentará el equipo.

Laporta comentó que su prioridad este año será la Liga, teniendo en cuenta que llegaron eliminados de la Champions. "Tenemos un equipo en reconstrucción, Xavi está trabajando muy bien, lo está ensamblando, trabajando todos los automatismos para construir un campeón de referencia. Lo que sí está haciendo muy bien es la Liga, tenemos unos números espectaculares. La Liga es la competición de la regularidad, que también dice mucho de un equipo".



Ante ese panorama, espera que el Barça salga campeón de la competición. "Nosotros hemos tenido partidos que el equipo ha demostrado madera de campeón y esto nos ha generado grandes expectativas", aseguró.

Facebook Twitter Linkedin

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Sobre la segunda eliminación consecutiva en la Champions y la participación en la Europa League, el presidente comentó que la situación se ha mitigado un poco con un partido de Champions, contra el Manchester United.



"Hay muchos equipos europeos que son muy potentes y la Europa League es un torneo importante. Evidentemente, no es la Champions, pero nos lo tomamos con deportividad. Lo importante es que nos hemos repuesto, superado esta situación, que pudo haber causado un hundimiento del equipo. Por nivel de juego pudimos haber pasado, pero por circunstancias de partido no conseguimos los puntos necesarios", señaló.



Por ahora, la prioridad del equipo es la Liga, a pesar de que se vienen otras competiciones interesantes, tales como la Supercopa de España en Arabia Saudí, la Copa del Rey y esta Europa League. Sobre esta última, Laporta dijo: "No hemos ganado nunca y nos gustaría luchar por ella también".

Más noticias