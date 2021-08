'Hemos recibido una herencia nefasta': Laporta tras salida de Messi

Directo, así podría escribirse a Joan Laporta, presidente del F.C Barcelona, en su intervención sobre la salida de Lionel Messi, una de las estrellas más importantes de la historia del club (si no es que la más), quien deja a los catalanes tras 21 años de haber regalado alegrías, celebraciones y récords.

Claramente es una huella que será difícil de superar la que dejó el astro argentino en el club culé y Laporta es consciente de eso. Aunque aclaró que tanto Messi como el club querían que siguiera, afirmó que la situación económica del Barcelona no era la adecuada para extenderle un contrato, a lo que dijo que no había que darse “falsas esperanzas” en la continuidad de ‘la pulga’.



“Esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir a un jugador por el límite salarial que tiene el club, no tenemos margen salarial”, dijo Laporta.



El presidente del club agregó que de hacerse esta ampliación del límite salarial, que no permite La Liga, habría que entrar en operaciones a las cuales el equipo debe ser priorizado y donde el club debía, según explica, hipotecar los derechos televisivos por medio siglo. Esto quiere decir que la situación económica del Barcelona está en un estado preocupante, por lo que una acción como esta podría profundizar en una crisis financiera.



“Las razones por las cuales no hemos podido llegar a un acuerdo en las negociaciones es la situación económica. Comportaba ciertos riesgos que estábamos dispuestos a asumir, pero no queremos poner en riesgo la salud (económica) del club”, agregó.



No obstante, y a pesar de que no dijo nombres propios, Laporta señaló que esta situación se debe a un mal manejo de anteriores administraciones del club, que recaerían en Sandro Rossell y el más reciente Josep María Bartomeu, quien ha sido criticado por los malos manejos financieros que le dio al club. De hecho, este último sigue siendo investigado por la justicia ante el manejo que dio de los recursos del club para mejorar su imagen y enlodar a opositores, escándalo conocido como el ‘Barçagate’.



“Hemos recibido una herencia nefasta. No tenemos margen. Los números que extraemos de la auditoria son mucho peores que los números que se dieron oficialmente”, dijo Laporta, presuntamente, sobre la anterior administración.



Finalmente, aprovechó para mostrar su agradecimiento a Lionel Messi por todos los años en los que fue el principal referente del F.C Barcelona, donde anotó 672 goles y ganó 35 títulos, entre esos cuatro de las cinco Champions League que tiene el Barça.



“Leo Messi es una referencia. Ha dejado muchas alegrías, una ilusión deportiva, muchos éxitos y muchas imágenes para la historia. Lo que tenemos con Messi en el club es un eterno agradecimiento”.



