Joan Laporta, el presidente del Barcelona, estuvo de paso por Bogotá, luego de enfrentar meses complicados con dos eliminaciones consecutivas en la Liga de Campeones, problemas económicos en el club y la salida del argentino Lionel Messi.

Laporta, que busca regresar con un club más que fortalecido, estuvo de paso por Colombia para revisar el trabajo de la Fundación Fútbol Club Barcelona en nuestro país.

El español conversó con EL TIEMPO sobre temas coyunturales en el fútbol, como la salida de Piqué del equipo y el Mundial de Catar 2022. Además, no pudo evitar tratar el asunto de la salida de Lionel Messi del Barcelona, quien fue fichado por el PSG (Paris Saint-Germain) en agosto de 2021.

Cuando se le preguntó por la salida de 'La pulga' del Barça, el equipo al que perteneció por unos 21 años, Laporta aseguró que la despedida del futbolista le afectó mucho. "A nivel institucional representó algo que no supimos resolver bien. Acá me hago responsable, a pesar de que tampoco tenía muchas opciones", afrimó.



El presidente comentó que ese "es un tema que siempre me ha quedado la espinita de que podíamos haber resuelto mejor". Agregó que, a nivel deportivo, "tener un jugador del talento de Leo Messi es siempre muy bueno, es el mejor jugador del mundo".



Sin embargo, aseguró que el club está superando esa situación. "Tenemos el convencimiento de que Messi sabe que el Barça es su casa y que lo queremos mucho". Sobre los detalles de un posible regreso de Messi al equipo, Laporta explicó que "por respeto al PSG y al propio Messi es un tema en el que no podemos profundizar mucho".

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

