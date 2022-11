Joan Laporta ha tenido que superar una tormenta en el Barcelona, en medio de dos eliminaciones consecutivas en la Liga de Campeones en fase de grupos (incluyendo una edición en la que el Real Madrid, su gran rival, salió campeón), los problemas económicos abundaban y Lionel Messi no renovó contrato y se fue del club.

Ahora, el presidente del club blaugrana, uno de los más grandes del mundo, ya ha acomodado el bolsillo del club (aunque en la próxima temporada el club no podrá fichar jugadores por las normas del Fair Play financiero) y llega al receso del Mundial con el equipo en el primer lugar de la Liga española, la gran meta que se trazaron para esta temporada, en un segundo aire para intentar volver a lo más alto.



Laporta visita a Colombia después de tres años, investido nuevamente como presidente, esta vez para ver el trabajo que realiza la Fundación Fútbol Club Barcelona en Colombia. “Estamos participando en operaciones junto a Acnur (la agencia de Naciones Unidas para los refugiados) y Save the Children, para transformar la vida de desplazados, principalmente venezolanos que vienen a Colombia, y refugiados que vienen por el conflicto armado que hay en la frontera, especialmente en Arauquita”, explicó el dirigente en entrevista con EL TIEMPO, “Hemos estado sobre el terreno y conocido la cruel realidad que viven los refugiados, los desplazados. Estoy orgulloso del trabajo que está haciendo la Fundación en ese sentido, utilizando el deporte como instrumento de integración social”, agregó.



Elegido en 2021 para un segundo periodo como presidente, tras haber liderado una gloriosa época entre 2003 y 2010, Laporta habló con EL TIEMPO de la labor de la fundación, pero también de fútbol, mucho fútbol, a horas de que se juegue una Copa del Mundo atípica, que obligó a los clubes a planear la temporada de manera distinta a la habitual.

Facebook Twitter Linkedin

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

¿Cuál es la labor de la Fundación Fútbol Club Barcelona en este trabajo en Colombia?



Tenemos un programa que es el Sport Net, que se ha incorporado al trabajo que estaban haciendo estar organizaciones internacionales de cooperación y de ayuda humanitaria a los refugiados. A través del deporte, vemos que se pueden transmitir muchos valores. Muchos jóvenes asimilan de una manera muy natural el esfuerzo, compromiso, trabajo en equipo. Y además les ayuda a tener una opción más de vida, que eviten los riesgos a los que están sometidos debido a las circunstancias. Y también quiero hacer una mención especial para las madres luchadoras que han conseguido que sus hijos puedan tener una opción de vida mejor. Ahí creo que se trabaja muy bien desde las organizaciones.



¿Cómo opera el tema?



Nosotros tenemos el privilegio de poder participar en estas operaciones de cooperación, que consisten en el registro de la identidad de los desplazados para que tengan servicios básicos, la protección de los mismos, en todos lo que hace referencia a la salud, a la nutrición, al empoderamiento sobre todo de las madres. También había padres, pero la mayoría son madres luchadoras, que con el empoderamiento son madres resilientes, que resisten las adversidades, que son valientes, que se han desplazado con sus hijos y que ahora, gracias a ese empoderamiento, conocen sus derechos y ahora tienen la autoestima necesaria para defenderse.



Usted habló, en rueda de prensa, que le sorprendió la actitud de las madres de los jóvenes que están en el programa, ¿por qué?



Porque no pedían nada. Nos hemos dedicado a conversar con ellas y a escucharlas, se sentían muy agradecidas, estaban muy pendientes de lo que querían comentar y que continuaran nuestros programas, es lo que más les preocupa y lo que más desean.



Estamos a horas de un nuevo Mundial. ¿Qué significa para el Barcelona tener una representación tan grande en la Copa del Mundo, 16 jugadores? Solo el Bayern Múnich lo supera, con 17.



Es la prueba evidente de que tenemos jugadores con un gran talento y eso nos llega de orgullo. Deseamos que todos y cada uno de ellos muestre su talento en sus selecciones respectivas. Ojalá que alguno de ellos vuelva como campeón mundial y, sobre todo, que todos regresen sanos y salvos a casa.



¿Cambió mucho el hecho de tener que parar las Ligas por hacer la Copa del Mundo en este momento del año?



Todos hemos tenido que cambiar nuestros planes. La planeación de la temporada esta vez ha sido distinta a las demás, tanto a nivel estratégico como en la preparación física. Todos estamos a la expectativa de qué pasará después del Mundial, cómo vendrán los jugadores, cómo estarán para terminar unas temporadas que ya han empezado. Nosotros lo afrontamos y hemos trabajado para ello, nos preparamos para que esta segunda parte de la temporada sea exitosa. Hay países que sí tienen este formato de torneo apertura y clausura, pero para nosotros es novedad, veremos cómo va.



Y llegan a este receso en el primer lugar de la Liga.



Llegamos eliminados de la Champions, que para nosotros ha sido un palo, pero nuestra prioridad este año es la Liga. Tenemos un equipo en reconstrucción, Xavi está trabajando muy bien, lo está ensamblando, trabajando todos los automatismos para construir un campeón de referencia. Lo que sí está haciendo muy bien es la Liga, tenemos unos números espectaculares. La Liga es la competición de la regularidad, que también dice mucho de un equipo. Nosotros hemos tenido partidos que el equipo ha demostrado madera de campeón y esto nos ha generado grandes expectativas. Salir campeones es el objetivo.

Laporta habla del retiro de Gerard Piqué

¿Cómo los golpeó la segunda eliminación consecutiva en la Champions y tener que ir de nuevo a la Europa League?



Pues lo ha mitigado un poco el sorteo: tenemos un partido de Champions, que es el Barça vs. Manchester United. Hay muchos equipos europeos que son muy potentes y la Europa League es un torneo importante. Evidentemente, no es la Champions, pero nos lo tomamos con deportividad. Lo importante es que nos hemos repuesto, superado esta situación, que pudo haber causado un hundimiento del equipo. Por nivel de juego pudimos haber pasado, pero por circunstancias de partido no conseguimos los puntos necesarios. Hoy la prioridad es la Liga, pero tenemos competiciones interesantes, como la Supercopa de España en Arabia Saudí, la Copa del Rey y esta Europa League, que no hemos ganado nunca y que nos gustaría luchar por ella también.

Facebook Twitter Linkedin

Gerard Piqué, en su último partido con el Barcelona en el Camp Nou. Foto: Toni Albir. Efe



¿Le sorprendió el retiro de Gerard Piqué?



No, porque lo veníamos hablando desde el principio de la temporada. Piqué es un extraordinario jugador, es una referencia del barcelonismo y lo será siempre, y además es una persona con la que tengo una relación muy buena, de mucho cariño y mucho afecto. Finalmente lo decidió él, porque vio las circunstancias deportivas de esta temporada. El entrenador ya le había dicho que no contaría con él como en la temporada pasada y Piqué es un ganador, un hombre competitivo por excelencia. Decidió finalmente que era el momento de retirarse, pudo hacerlo despidiéndose de la afición con dignidad y reconocimiento. Estoy seguro de que es una persona que ayudará al Barça desde donde esté, porque lo lleva en el corazón.



¿Qué tanto los afecto la situación de la salida de Lionel Messi?



Mucho. A nivel institucional representó algo que no supimos resolver bien. Acá me hago responsable, a pesar de que tampoco tenía muchas opciones. La verdad, es un tema que siempre me ha quedado la espinita de que podíamos haber resuelto mejor. A nivel deportivo, tener un jugador del talento de Leo Messi es siempre muy bueno, es el mejor jugador del mundo. Estamos superando esa circunstancia, tenemos el convencimiento de que Messi sabe que el Barça es su cas y que lo queremos mucho, pero por respeto al PSG y al propio Messi, es un tema en el que no podemos profundizar mucho.

Luis Díaz y Linda Caicedo: así fueron sus opciones con el Barcelona

¿Qué tan real fue la posibilidad de que Luis Díaz llegara al Barcelona?



No hubo prácticamente opción. Cuando llegamos nosotros, era un jugador que realmente nos interesaba, pero ya Liverpool tenía las negociaciones muy avanzadas con el Porto. Es un jugador de un gran talento, rápido, tiene gol, es explosivo, pero ahora es jugador del Liverpool y ese club me merece todos los respetos.



Hablando del fútbol femenino, ¿es viable la opción de que Linda Caicedo llegue al Barcelona?



A Linda la tenemos localizada desde hace años ya. Conocemos su entorno, sé que los responsables del fútbol femenino tienen ya a Linda en su lista de talentos que nos gustaría tener en el club. Eso requiere que haya una negociación y que haya un acuerdo entre las dos partes, pero es una jugadora de un gran talento.

Facebook Twitter Linkedin

Linda Caicedo Foto: Federación Colombiana de Fútbol



En su primera etapa como presidente del Barcelona tuvo que afrontar un problema económico importante y no solo lo superó, sino que llevó lejos al equipo. ¿Es muy parecido ese panorama al que encontró en esta nueva etapa?



Es muy similar y parece que soy llamado siempre en los momentos más complicados. En la primera etapa lo superamos y ahora llevamos año y medio y estamos en vías de superarlo. Hemos salvado al Barça de una situación crítica, este año vamos a dar unos resultados espectaculares. El club está cada vez más sólido económicamente. Además, estamos afrontando una serie de proyectos para que el club vuelva a ser una referencia a nivel de gestión y a nivel económico. Está el Espai Barça, en el que renovamos el estadio, el Camp Nou, y luego generamos un campus, el nuevo Palau Blaugrana. Estamos muy satisfechos a pesar de que hay una crisis mundial. Hay unos activos que se han ido revalorizando en nuestros 123 años de historia y trabajando para que los socios sigan siendo dueños del club, me entrego totalmente a esta causa. Eso nos da una singularidad y sentido de pertenencia.



Ese modelo contrasta con los que tienen, por ejemplo, el PSG o el Manchester City. ¿Cómo pueden recortar esta ventaja que han sacado este tipo de clubes?



Acá la crítica es que no todos estamos bajo las mismas normas. Estos clubes están en unas ligas en las que participan pueden tener una capacidad de actuación mucho más flexible. Acá se producen situaciones, hay limitados recursos financieros y si no se cumplen las normas de control financiero de manera armonizada en todos los países europeos, se crean unas disfunciones que nos dejan en una competencia directa con estos clubes estado. Ahí tienen mucho que decir Uefa, Fifa y las ligas respectivas. Hay una lucha que unos cuantos clubes hemos iniciado para que haya una normativa y todo esté acorde con el mercado y que no se den esas disfunciones.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc