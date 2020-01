Exfutbolista colombiano será extraditado a EE. UU.

Este jueves, en la base de la Policía Antinarcóticos, se adelanta el proceso de extradición del exfutbolista colombiano Jhon Viáfara, requerido por las autoridades norteamericanos, señalado del envío de más de dos toneladas de cocaína hacia su país.



Viáfara fue capturado en marzo del año pasado sindicado por la Policía y la Fiscalía de "realizar los pagos de una red de narcotraficantes y de coordinar las rutas hacia Centroamérica".

Fuentes de la Policía le confirmaron a EL TIEMPO que en este momento se realiza la evaluación médica del exjugador y su plena identificación para ser entregado a las autoridades estadounidenses sobre las 9 a. m.



A las 9:30 a. m. de este jueves se tiene previsto que Viáfara sea llevado a Estados Unidos en un avión privado de las autoridades norteamericanas.

Jhon Viáfara. Foto: Héctor Fabio Zamora.



Viáfara, de 40 años, fue capturado en Robles, un corregimiento de Jamundí, hasta donde llegó la Policía Antinarcóticos para hacer efectiva una orden de captura con fines de extradición emitida por una corte de Texas.



De acuerdo con la información suministrada en su momento por la Policía, los seguimientos a Viáfara y a la red de la que, según las autoridades norteamericanas, hacía parte, comenzaron tras la incautación en aguas internacionales de 2.500 kilos de cocaína.



En declaraciones a Win Sports +, Viáfara dijo este jueves: "Lo que me preocupa es la verdad, cuando salga. Voy a salir rápido, porque cuando tienes tu pecado vas con miedo. Voy tranquilo. Nadie puede decir o acusarme de algo que no he hecho".



"Si fuera narcotraficante me iría preocupado. Ahora solo me preocupa el bienestar de mis hijos. SI no trabajo, ellos no comen. Un narcotraficante tendría grandes riquezas, yo no... Desconozco la justicia norteamericana. Voy a ver de qué s eme acusa, qué pruebas tienen", agregó.



Jhon Viáfara hizo parte del equipo de Once Caldas que en 2004 se coronó campeón de la Copa Libertadores.

Viáfara reveló cómo es su vida en la cárcel la Picota: "Lo más difícil de todo el proceso ha sido la familia y la dieta alimenticia que por ahí se pierden acá. De lo contrario uno como jugador profesional como lo he sido yo, prácticamente he vivido toda la vida bajo un régimen... Preso estuve, ahora creo que soy libre. Acá puedo andar en chanclas si quiero, puedo andar en camisilla, puedo sentarme en el piso y en la calle no podía hacer eso".



