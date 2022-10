La Liga Premier ha mirado a Colombia otra vez. La llegada de Luis Díaz al Liverpool ha sido importante para que equipos de ese fútbol tengan en cuenta a los futbolistas del país.

Díaz, que sigue lesionado y volverá a jugar en diciembre, es uno de los referentes del club dirigido por Jurgen Klopp, que no tiene un buen arranque.



(Linda Caicedo: se conoce parte médico oficial sobre su lesión, video)

(Piqué, pillado: videos en los que Shakira hablaba de sus traiciones y desamor)



Sin embargo, los colombianos siguen en la órbita de los clubes ingleses, que ven en ellos a potenciales figuras, por eso los siguen.

Está en EE. UU.



Los medios de ese país advierten que el Liverpool, Chelsea y el Manchester United tienen en la mita a Jhon Jader Durán, de solo 18 años de edad.



El periódico The Mirror advierte que el colombiano del Chicago Fire es un “niño prodigio”, que ha llamado la atención de varios de los equipos europeos después de marcar ocho goles y sus cinco asistencias en 27 apariciones con su club de la MLS en este 2022.



"Recién se unió al Chicago Fire procedente del Envigado colombiano en enero, pero ya está causando revuelo. Durán está valorado en alrededor de 10 millones de libras esterlinas (15 millones de euros) y sus representantes se han puesto en contacto con el Manchester United recientemente", afirma la fuente.

Facebook Twitter Linkedin

Jhon Jader Durán Foto: Twitter: @ChicagoFire



Néstor Lorenzo, el DT de la Selección Colombia, lo tiene en cuenta y lo citó para los compromisos amistosos contra Guatemala y México y repitió en el último microciclo.



"Es poco probable que el United tenga libertad para atacar al atacante del lado derecho, dado que los rivales de la Premier League, el Liverpool y el Chelsea, también están en escena. El Liverpool fichó al compañero de equipo internacional de Durán, Luis Díaz, en enero y está siguiendo al extremo del Fire. Mientras tanto, Chelsea fichó al portero Gabriel Slonina del lado de la MLS durante el verano, por lo que ya tiene una línea de comunicación abierta", dice The Mirror.



Ezra Hendrickson, el técnico actual del delantero, entiende que pronto se irá. “"Espero que esté con nosotros el próximo año. Pero ya sabes, cuando eres un jugador de ese calibre y ese talento a una edad tan joven, me sorprendería si los equipos, especialmente los equipos europeos, no estuvieran buscando o no estaban prestando atención", afirmó el DT.



(Millonarios: las razones por las que tiene en vilo la clasificación)

(Impresionante rayo cae sobre El Campín y genera temor antes de Santa Fe vs Cali)



Deportes