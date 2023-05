Se sabía. El delantero colombiano Jhon jader Durán confirmó que no hará parte de la Selección, que dispurtará el Mundial de Fútbol de la categoría Sub-20.

La semana pasada, medios locales también dan por seguro que el Durán no fue cedido a la selección colombiana por Unai Emery, su entrenador en el Aston Villa inglés.

El mensaje

"Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mi en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen todos son unos guerreros", escribió Durán en sus redes sociales.



Los equipos no están obligados a prestar a sus jugadores para este certamen, a pesar de ser organizado por la Fifa.

Durán debuta en la Premier League.

No es la primera vez que Durán no estará con la Selección. Pasó en el Suramericano Sub-20, cuando fue requierido por su club inglés y abandonó la concentración.



Para el técnico de Colombia, Héctor Cárdenas, Duarán es clave para el Mundial que arranca el 20 de mayo, pero la decisión del Aston Villa le cambia los planes.

