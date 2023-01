Jhon Jáder Durán es una de las joyas en las que confía la Selección Colombia sub-20 para buscar, desde el jueves, el título del Suramericano de la categoría, en el que el equipo dirigido por Héctor Cárdenas jugará como local, inicialmente en Cali. No solamente es el referente de este equipo, sino que ya está en el radar de Néstor Lorenzo para la Selección absoluta, con la que ya jugó sus dos primeros partidos.

Durán está en la mira del fútbol internacional desde muy joven. A los 15 años ya hacía parte del plantel profesional de Envigado; a los 18, apenas cumplió la mayoría de edad y sacó la cédula, se fue al Chicago Fire y a finales de diciembre, el diario portugués Record aseguró en su portada que el Benfica lo tenía en la mira para llevárselo, casi inmediatamente.



Durán juega de delantero y está llamado a ser el hombre clave en el ataque de Colombia, pues el otro referente ofensivo de este equipo, Yaser Asprilla, no fue prestado por el Watford para disputar el torneo. Al igual que Durán, Asprilla ya tuvo su ‘palomita’ en el equipo de mayores.

De Zaragoza a Chicago, la carrera de Jhon Durán

¿De dónde salió Durán? Nacido en Medellín, el 13 de diciembre de 2003, pero criado en Zaragoza (Antioquia), llegó a los 11 años a las divisiones menores de Envigado, equipo próspero a la hora de formar y promocionar jugadores: por allí pasaron, entre otros, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Dorlan Pabón, Fredy Guarín, Giovanni Moreno y el propio Asprilla.

Jhon Jader Durán (izq.), en el amistoso de mayores entre Colombia y Paraguay. Foto: Federación Colombiana de Fútbol



“Trabajé mucho desde temprana edad. Salí de la escuela Casa de Paz de mi pueblo, muchas personas me ayudaron. Llegué a Envigado con técnicos como Wilberth Perea o Alberto Suárez, que me puso de capitán. Fue una estadía maravillosa”, recordó Durán en el programa El VBar de Caracol Radio, recién fue convocado por primera vez a la Selección de mayores.



Es un delantero de porte: mide 1,85 metros. Sin embargo, en sus inicios en Envigado lo probaron como extremo, sin resultados brillantes. Por eso lo pusieron como habitante del área grande para aprovechar su potencial goleador.



El 9 de febrero de 2019, el entonces técnico del Envigado, Eduardo Lara, le dio sus primeros minutos como profesional, en un partido contra Alianza Petrolera. Debió esperar seis meses para volver a jugar y para conseguir su primer gol, el 31 de agosto, contra Águilas Doradas.



Durán comenzó a llamar la atención por su potencia y su capacidad goleadora. Héctor Cárdenas ya lo había tenido en el Suramericano Sub-17, en 2019, pero no fue titular y al equipo le fue muy mal: quedó de último.

En 2020, el diario inglés The Guardian lo incluyó en un listado de las 60 mejores promesas del fútbol mundial. Y el 11 de enero de 2021, Chicago Fire se movió rápido para contratarlo: se convirtió en el fichaje más joven de toda la historia de la MLS, con 17 años, aunque el contrato solo se hizo efectivo apenas cumplió la mayoría de edad.

Jhon Jader Durán Foto: Twitter: @ChicagoFire

De Envigado se fue con 9 goles en 45 partidos y en la MLS ya anotó ocho tantos en 27 encuentros. Admirador de Zlatan Ibrahimovic y Robert Lewandowski, Durán no solo apunta al presente de la sub-20, sino al futuro de la de mayores.



