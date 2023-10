No fue pataleta: Jhon Durán llegó lesionado de la Selección Colombia

Jhon Jáder Durán, uno de los delanteros de mayor proyección en la Selección Colombia, regresó al Aston Villa con apenas 15 minutos en la cancha en la doble fecha de eliminatoria de octubre. Contra Uruguay estuvo en el banco y en Ecuador entró para el remate del partido.

Cuando se esperaba que el exatacante de Envigado, que había tenido participación importante antes de unirse a la convocatoria de Néstor Lorenzo, volviera a tener minutos en su club, no apareció ni en el banco en el juego que el Aston Villa le ganó 4-1 al West Ham.

Ese mismo domingo, Durán borró todas sus publicaciones en las redes sociales. Solamente dejó una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que se le ve con la chaqueta de la Selección Colombia.

Esa acción hizo pensar que Durán había reaccionado mal a la decisión del técnico Unai Emery de dejarlo afuera de la convocatoria. Pero el propio entrenador español se encargo de aclarar la situación y explicar lo sucedido.



“La única verdad es que no estuvo disponible para jugar el domingo porque estaba lesionado”, comentó Emery. “Regresó de Colombia lesionado y tenemos que apoyarlo y ayudarlo todos los días tratando de enfocarlo. Solo sobre fútbol, en cada entrenamiento, sobre cómo puede mejorar y progresar con nosotros”, añadió.



Emery no ocultó su reacción sobre lo que Durán hizo en sus redes. “No estoy aquí para controlar las redes sociales de cada jugador individual y le pregunté al respecto. Me dijo que no es realmente relevante y que está pensando y concentrándose en jugar con nosotros y tratar de aumentar su nivel. En primer lugar, tratar de concentrarse cada entrenamiento, se prepara duro para que esté listo, como mañana (jueves)”, declaró.

Las cifras de Jhon Durán con el Aston Villa



Durán ha disputado 11 partidos con el Aston Villa en la temporada, siendo titular solo cuatro veces, y ha marcado cuatro tantos, dos por la Premier League y dos por la Conference League.



Emery no ahondó en cuál fue la lesión que sacó a Durán del partido pasado.



