Jhon Córdoba, otro que se retracta y se disculpa con la Selección

Jhon Córdoba, el atacante del Krasnodar de Rusia, se retractó este miércoles de su mensaje crítico por no ser llamado a la convocatoria de la Selección Colombia par ala fecha triple de la eliminatoria.



Córdoba manifestó en Twitter su inconformidad con su ausencia. "Ya uno no sabe ni que pensar", escribió el delantero en su cuenta el martes.



Pero este miércoles se retractó. El delantero habló para el programa de 'Saque Largo' de 'Win +', expresando su punto de vista y excusándose por la forma en que reaccionó.

“Creo que la Selección es como ponerle el moño a la carrera. Creo que he venido trabajando durante muchísimos años, el sostenerme durante tanto tiempo en Europa ha sido para llegar a la Selección. Es el anhelo de mi familia y amigos. Al mirar la convocatoria estaba nervioso", dijo.



Luego agregó: Somos seres humanos y cometemos errores. Quiero a la Selección, ha sido mi aspiración día a día, no se ha dado. Ayer no se si estuvo bueno esa reacción, actué en un momento caliente. No tengo problema con el cuerpo técnico ni jugadores. Sé que es una situación difícil para los entrenadores, el escoger. Hay que respetar y esperar que llegue ese anhelado llamado”.

Sobre su mensaje, complemento: “A veces actuamos impulsivamente, creía que esté iba a ser el llamado. Todos estábamos contentos por lo que se venía haciendo, llevaba varios años en Alemania haciendo las cosas. Pensábamos que esta era con mis cercanos. Me llenó de frustración, no quería saber de nada. Es mi gran anhelo, todos quieren verme ahí, soy un trabajador incansable por eso. No bajaré los brazos y le desearé lo mejor a mis compañeros y a todo el cuerpo técnico, creo que no he sido ofensivo. Mi apoyo está y espero llegar a la Selección”.



Además de Córdoba, también se retractó Johan Mojica, que dejó un extenso mensaje en sus redes ofreciendo disculpas al cuerpo técnico.



DEPORTES

