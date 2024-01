Jhon Arias apunta a la Liga de Campeones: rechaza importante oferta por cumplir sueño

Jhon Arias fue una de las mayores sorpresas del 2023, luego de mostrar un rendimiento extraordinario en el Fluminense de Brasil, equipo en el que es titular sin ninguna discusión y fue clave para conquistar la Copa Libertadores.



No solo en el 'Flu', con la Selección Colombia tuvo un gran año y se convirtió en una de las piezas clave del armado del técnico Néstor Lorenzo para las eliminatorias al Mundial 2026. Debido a su talento y gran presente en Brasil, donde ha marcado 29 goles en 143 encuentros desde su llegada en 2021, son varios los clubes que estarían llamando a su puerta para contratarlo.

Jhon Arias Foto: EFE

Según reveló el diario brasileño Globo Esporte, el Balón de Bronce de la Copa Mundial de Clubes 2023 rechazó una importante oferta de uno de los equipos más poderosos de Rusia.



El Zenit de San Petersburgo, club en el que militan Wílmar Barrios y Mateo Cassierra, mostró su interés por hacerse con los servicios del colombiano, pero se encontró con una respuesta negativa por parte del jugador colombiano y su entorno.

“En el radar del Zenit desde al menos mediados de 2023, Jhon Arias volvió a ser buscado por el club, pero nuevamente optó por no irse al fútbol ruso. El Zenit buscó contacto tanto con el colombiano como con el Fluminense, pero no abrió negociaciones”, afirmó.

Jhon Arias Foto: EFE

De acuerdo con la información del medio citado, Jhon Arias no ve con buenos ojos marcharse a Rusia, ya que no puede jugar la Champions League por las sanciones de Uefa que pesan sobre este país debido a la guerra con Ucrania.



“La guerra entre Rusia y Ucrania pesó mucho en un primer momento en la negativa de Arias. Debido al conflicto, los clubes rusos no juegan en la Liga de Campeones como forma de castigo de la Fifa. Sin la posibilidad de jugar en la principal competición europea, pasar al fútbol ruso no está entre las prioridades del colombiano”, explicó.



La idea del extremo de 26 años de edad es esperar una oferta de un club que juegue la Liga de Campeones y que le permita cumplir su sueño. “Hay rumores que son ciertos, hay propuestas que han llegado al club, pero no es el momento idóneo para pensar más allá”, fueron las palabras de Arias el pasado noviembre.

Jhon Arias Foto: Efe y tomada de ESPN

Según reportan en Brasil, el nacido en Quibdó estaría en la mira de varios clubes de la Bundesliga de Alemania y la Serie A de Italia. Además, hace uno meses el OGC Niza de Francia tuvo un acercamiento con el jugador.



Por ahora, Arias se encuentra disfrutando de sus vacaciones y en pocos días se va a unir a la pretemporada de Fernando Diniz en el Fluminense. Cabe resaltar que su contrato con el club de Río de Janeiro va hasta diciembre de 2026.

