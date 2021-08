Nueva etapa: Jhon Arias fue presentado en Fluminense

El paso de Jhon Arias por Santa Fe ya es historia. El mediocampista fue presentado este miércoles como nuevo jugador de Fluminense, para participar, inicialmente, en el campeonato brasileño.

El club brasileño sigue en competencia en la Copa Libertadores, en la que este jueves enfrentará a Barcelona de Guayaquil por el paso a semifinales. Arias no está inscrito en esa competencia.



"Ya enfrenté a Fluminense en la Libertadores y sé de la calidad que tienen. Tienen una gran cantera y una gran nómina. Fueron partidos difíciles, me tocó sufrir y ahora espero dosfrutarlo. También jugar en el Maracaná me motivó para venir acá", dijo Arias a la página oficial del club.

TÁ NA 𝗔𝗥𝗜𝗔𝗦! 🇨🇴



O colombiano Jhon Arias é o mais novo reforço do Fluminense! Confira como foi a chegada do meio-campista ao CT Carlos Castilho e a sua primeira entrevista como jogador do Tricolor neste vídeo exclusivo para o FB Watch >> https://t.co/XX6IiZ248t pic.twitter.com/Jbe7L6SRP5 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 19, 2021

Arias, de 23 años, destacó la importancia del fútbol brasileño. "Todos sabemos de la magnitud que tiene Brasil, no solo en Sudamérica sino en el mundo entero, todo lo que ha logrado Brasil como liga y como Selección, es un sueño venir a Brasil", señaló.



El nacido en Quibdó pertenecía a Patriotas, que conserva una parte de los derechos económicos del jugador. Pasó por ese club, Llaneros, América y Santa Fe antes de llegar a Fluminense. El equipo bogotano recibirá una compensación económica por el fin anticipado del préstamo.



